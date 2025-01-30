今晨4.8℃　明晚鋒面、強烈冷氣團接力變天

▲今晨最低溫為苗栗縣三灣鄉4.8度。（圖／記者屠惠剛攝）



記者葉國吏／綜合報導

受到輻射冷卻影響，14縣市低溫特報，今晨最低溫為苗栗縣三灣鄉4.8度。白天高溫較昨天上升一些，不過下週一（3日）強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫驟降。

根據中央氣象署資料顯示，今天（30日，初二）輻射冷卻影響，各地早晚偏冷，清晨台灣西半部及宜、花、澎、金、馬低溫普遍在9-14度，其中新竹縣及苗栗縣有局部6度以下低溫發生，台東低溫約15度，白天高溫較昨天上升一些，預測北部、東半部約20-22度，中南部高溫23-25度，日夜溫差大，請留意溫度變化適時增減衣物，早晚要做好保暖的措施，澎湖、金門高溫18、19度，馬祖高溫14度。

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▲14縣市低溫特報。（圖／中央氣象署，下同）

輻射冷卻影響，氣象暑針對14縣市發佈低溫特報。

【橙色燈號(非常寒冷)】

新竹縣、苗栗縣有6度以下氣溫發生的機率，請注意防範。

【黃色燈號(寒冷)】

新北市、桃園市、新竹市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、宜蘭縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

1/31(初三)清晨輻射冷卻影響，早上偏冷，西半部地區日夜溫差大，白天風向轉東南風，水氣漸增，各地轉為多雲的天氣，東半部及東北角、基隆北海岸一帶有零星短暫雨。

1/31(初三)晚至2/1(初四)鋒面接近，南邊的水氣移入，中南部、東部及東南部地區有局部短暫陣雨，北台灣也逐漸轉為有局部短暫陣雨的天氣，外出請攜帶雨具備用。

氣溫(1/31、2/1)：北部及東北部11-25度，中部12-27度，南部14-27度，花東15-24度；澎湖15-20度，金門13-20度，馬祖11-17度。

▲1／30溫度預報。

2/2(初五) 鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，北部、東半部地區、恆春半島及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為局部短暫陣雨後多雲。

氣溫(2/2)：北部及東北部15-20度，中部16-26度，南部18-27度，花東17-24度；澎湖17-19度，金門13-19度，馬祖11-15度。

2/3(週一)強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫下降，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲‧2/4、2/5(週二、週三)強烈大陸冷氣團影響，北部、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷；水氣減少稍轉乾，各地大多為多雲到晴，僅東部、東南部地區及中南部山區有零星短暫雨。

氣溫(2/3-2/5)：北部及東北部9-16度，中部11-23度，南部13-24度，花東12-21度；澎湖13-17度，金門11-16度，馬祖10-13度。

2/6至2/8持續受冷空氣影響，各地天氣偏冷；水氣稍增多，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。