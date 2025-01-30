過年「傳統4點心」吃過不會唸　她公布正解

記者黃翊婷／綜合報導

春節期間民眾都會準備許多小零嘴，但有些點心明明吃過，卻總是說不出名稱。行政院副院長鄭麗君29日分享過年必備的4種傳統點心，分別為麻粩、生仁糖、寸棗、花生糕，讓不少網友直呼懷念，「好懷念小時候過年的甜品」、「我小時候還有冬瓜糖」、「上了一課，還真不知道這些小點心的名字，好久沒看過或吃過」。

▲左邊竹籠的長條形點心是寸棗，紅白色的是生仁糖，下方為糕點；右邊竹籠裡的是麻粩。（圖／翻攝自Facebook／鄭麗君）

鄭麗君29日在臉書發文分享過年必備的4種傳統點心，分別為沾滿花生粒的麻粩、紅白色的生仁糖（又稱為天公豆）、又香又脆的寸棗以及花生糕，這些點心可以說是許多父母輩的人的童年回憶。

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文章最後，鄭麗君也不忘祝賀大家新年快樂，「吃寸棗年年好，吃麻粩吃到老老老」，並提醒民眾享用美食的同時，也別忘了多運動，舒緩身心，迎接嶄新的一年。

網友們紛紛留言表示，「好懷念小時候過年的甜品」、「我小時候還有冬瓜糖」、「童年的回憶，小時候的味道」、「正宗的春節甜品」、「上了一課，還真不知道這些小點心的名字，好久沒看過或吃過」。