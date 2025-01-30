嘉義地震「台鐵延誤40分鐘」　對號車增停新左營新烏日、開放站票

▲嘉南狂搖，台鐵宣布今天下午對號車增停新左營站、新烏日站，並開放站票。上圖僅為示意圖。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡玟君／綜合報導

今（30日）早上10點11分在嘉義大埔發生規模5.6地震，目前高鐵平均延誤40至70分鐘，台鐵列車平均延誤30至40分鐘。台鐵表示，從中午12點至下午5點期間，對號列車增停新左營站、新烏日站，並開放站票，加強台鐵、高鐵旅客疏運服務。

台鐵說明，今天早上在嘉義大埔發生規模5.6地震，台中（山線）、沙鹿（海線）－彰化－岡山間按4級、香山－台中間、瑞穗－富里間按3級地震規定辦理。目前高鐵列車約延誤40至70分鐘，台鐵列車平均延誤約30至40分鐘，台鐵路線目前正常，並逐漸恢復正常運行。

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台鐵表示，行控中心與新烏日站及新左營站保持聯繫，即時因應處理，對於不及購票於車上補票旅客，不加收票價。另為加強高鐵、台鐵運具聯防，減輕地震對列車延誤的影響，台鐵從中午12點至下午5點對號列車增停新左營站、新烏日站，並開放站票，加強台鐵、高鐵旅客疏運服務。

▲嘉義大埔今天早上10點11分發生規模5.6地震。（圖／氣象署提供）

高鐵稍早說明，已於12:45完成嘉義地震應變及安全巡檢作業，解除全線速限，預計北上各車次自14:15起、南下各車次自16:20起，可自左營站及南港站依時刻表正常發車，惟實際發車時間將依列車調度為準。