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震後驚悚畫面曝！台南大樓女兒牆被震垮　她買完水見爛毀愛車傻眼

記者林東良、黃資真／台南報導

嘉義縣大埔鄉今(30日)上午10時11分起，在短短10分鐘內發生連5震，台南市中西區府前路二段的7層樓高「來亞大樓」，圍牆被震倒，2輛轎車慘遭水泥塊砸壞，幸無人傷亡。稍早市長黃偉哲與工務局人員到場勘查，現場慘況也曝光！

▲▼ 台南來亞大樓女兒牆被震落，現場慘況曝光。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南來亞大樓女兒牆被震落，現場慘況曝光。（圖／記者林東良翻攝，下同）

畫面中可以看到，整棟大樓的外牆磁磚有部分已經掉落，其中7樓高的女兒牆已整塊崩落、露出大洞，雨遮因此被砸毀，鐵皮在空中隨風搖晃，看似隨時會掉落，遭崩落水泥塊砸中的2輛無辜轎車，1輛擋風玻璃砸出破洞，另1輛車受損更嚴重，車頭凹陷、板金爛毀變形，相當悽慘。

▲▼ 台南來亞大樓女兒牆被震落，現場慘況曝光。（圖／記者林東良翻攝，下同）

愛車遭砸毀的女車主受訪還原當時情況，她將車停好進入超商買水，突然一陣天搖地動，搖完聽到「併碰叫」的巨響，走出一看就變成這種慘況，無奈表示目前只能先讓拖吊拉走。

初步了解，「來亞大樓」於2022年已列為「危樓」不能居住，但經查現有一位葉小姐住在該棟大樓4樓內側，已請里幹事通知該員撤離。目前警察、消防、工務局及區公所人員在現場後續處置。

▲▼ 台南來亞大樓女兒牆被震落，現場慘況曝光。（圖／記者林東良翻攝，下同）

稍早台南市長黃偉哲與工務局人員到場視察，市長表示中央已有經費協助重建，惟因住戶有不同意見，至今仍未整合好，期間曾發生過颱風侵襲磁磚掉落，這次更加嚴重。黃市長說，目前先以清除水泥塊為優先，後續會請結構技師作結構評估。

▲▼ 台南來亞大樓女兒牆被震落，現場慘況曝光。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲▼ 台南來亞大樓女兒牆被震落，現場慘況曝光。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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