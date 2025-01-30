快訊／美64人客機「撞上黑鷹直升機」墜河！　生死不明

▲美國小飛機與黑鷹直升機相撞，生死不明。（圖／X@nicksortor）

記者吳美依／綜合報導

美國華盛頓特區附近一架客機墜毀波多馬克河（Potomac River），據傳機上載有64人，當局已經展開大規模搜索，目前生死不明。而外媒最新消息指出，客機疑似撞上一架黑鷹直升機才會失事。

CNN報導，一架客機在華盛頓特區外、雷根國家機場（DCA）附近，墜入波多馬克河。美國聯邦航空總署（FAA）也發布聲明表示，這架客機靠近跑道時，與一架UH-60黑鷹直升機（Sikorsky H-60 helicopter）在空中相撞。

CNN還指出，這架客機是美國航空5342航班，是一架PSA航空（PSA Airlines）旗下的龐巴迪CRJ700區域噴射客機，29日稍早從堪薩斯州威奇托（Wichita）起飛。

BREAKING:



New video shows the moment a plane collided with a helicopter while landing at Ronald Reagan National Airport in Washington DC.



A search for survivors in the Potomac River is ongoing pic.twitter.com/oJ57ivyVWw — Visegrád 24 (@visegrad24) January 30, 2025

《獨立報》報導，執法部門已於美東時間29日晚間9時30分證實消息。美國航空也證實，機上有60名乘客與4名機組人員。

美國聯邦航空總署（FAA）下令「雷根國家機場」（Reagan Washington National Airport）所有起降航班停飛。雷根國家機場也在X證實，該機場「所有起飛與降落（航班）都已經被暫停」，緊急部門正在處理一起航空事故，但航廈依然保持開放。

約翰甘迺迪表演藝術中心（Kennedy Center）附近的一個監視器拍到疑似畫面，在社群媒體上流傳。