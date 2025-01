快訊／美64人客機「撞上黑鷹直升機」墜河！　生死不明

▲美國小飛機與黑鷹直升機相撞,生死不明。(圖/X@nicksortor)

記者吳美依/綜合報導

美國華盛頓特區附近一架客機墜毀波多馬克河(Potomac River),據傳機上載有64人,當局已經展開大規模搜索,目前生死不明。而外媒最新消息指出,客機疑似撞上一架黑鷹直升機才會失事。

CNN報導,一架客機在華盛頓特區外、雷根國家機場(DCA)附近,墜入波多馬克河。美國聯邦航空總署(FAA)也發布聲明表示,這架客機靠近跑道時,與一架UH-60黑鷹直升機(Sikorsky H-60 helicopter)在空中相撞。

CNN還指出,這架客機是美國航空5342航班,是一架PSA航空(PSA Airlines)旗下的龐巴迪CRJ700區域噴射客機,29日稍早從堪薩斯州威奇托(Wichita)起飛。

BREAKING:



New video shows the moment a plane collided with a helicopter while landing at Ronald Reagan National Airport in Washington DC.



A search for survivors in the Potomac River is ongoing pic.twitter.com/oJ57ivyVWw