快訊／美國航空64人客機撞黑鷹！4人獲救　傷勢不明

▲已有4人獲救，但傷勢仍不明。（圖／X／@nicksortor）



記者王佩翊／編譯

美國航空5342航班稍早準備在雷根國家機場降落時，於華盛頓特區附近與一架黑鷹直升機相撞，墜入波多馬克河（Potomac River）。客機上載有60名乘客與4名機組人員，根據NBC4報導，目前已有4人被救出，但是傷勢不明。

根據報導，AA5342稍早從堪薩斯州威奇托（Wichita）起飛，原定在當地時間晚間9時抵達華盛頓，沒想到卻在靠近雷根機場跑道時，與美軍UH-60黑鷹直升機（Sikorsky H-60 helicopter）相撞。目前當局已經全力投入搜救作業，而雷根機場也全面關閉，原定降落於此的班機則全部被迫改道。