快訊／美國航空64人客機撞黑鷹！4人獲救　傷勢不明

▲已有4人獲救,但傷勢仍不明。(圖/X/@nicksortor)



記者王佩翊/編譯

美國航空5342航班稍早準備在雷根國家機場降落時,於華盛頓特區附近與一架黑鷹直升機相撞,墜入波多馬克河(Potomac River)。客機上載有60名乘客與4名機組人員,根據NBC4報導,目前已有4人被救出,但是傷勢不明。

根據報導,AA5342稍早從堪薩斯州威奇托(Wichita)起飛,原定在當地時間晚間9時抵達華盛頓,沒想到卻在靠近雷根機場跑道時,與美軍UH-60黑鷹直升機(Sikorsky H-60 helicopter)相撞。目前當局已經全力投入搜救作業,而雷根機場也全面關閉,原定降落於此的班機則全部被迫改道。

At least four survivors have been rescued so far. AP is reporting four people pulled alive from the Potomac River in DC. #Planecrash#planecrash

pic.twitter.com/m6bbH7sklp