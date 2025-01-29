這地區星巴克推「內用免費續杯」服務！　經典調味台回歸了

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北美星巴克推「內用免費續杯」服務！　經典調味台回歸了

▲▼ 星巴克。（圖／達志影像／美聯社）

▲北美地區星巴克開始提供內用免費續杯服務。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

連鎖咖啡龍頭星巴克（Starbucks）宣布，將提供「內用免費續杯」的服務，而且經典的「調味台」也全面回歸，顧客可以自行添加奶精、牛奶和甜味劑。

綜合外媒報導，星巴克宣布將開始提供「內用免費續杯」的服務，顧客消費時若選擇店內享用，並使用陶瓷杯、玻璃杯或自行攜帶的環保杯，就可以在同一次消費中享有熱咖啡、冰咖啡、熱茶或冰茶的免費續杯。

不過，部分飲品的消費不包含在續杯範圍內，例如氮氣冷萃咖啡（Nitro Cold Brew）、普通冷萃咖啡、冰茶檸檬水、調味冰茶以及星冰樂果飲（Starbucks Refreshers）。

先前免費續杯僅提供給星巴克的會員，但這次則擴展至所有顧客。與此同時，經典的調味台也準備回到門市內，顧客可以自行在飲品中添加奶精、牛奶和甜味劑。

不過，以上服務僅限美國與加拿大門市。

星巴克本月初宣布一系列新改革，除了內用續杯、調味台回歸等改變外，還規定顧客需要消費才能使用咖啡廳的洗手間或在店內停留聊天。此外，若有人在店內吸煙、電子煙和飲酒，並拒絕遵守規則，店員有權力要求其離開店內，或是通知警方協助。

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