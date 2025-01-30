YTR捐精狂生550子女！　被下禁令仍持續「製造」新生兒

▲強納森捐精成為全球550名孩子的父親。（圖／翻攝自YouTube／Jonathan Jacob Meijer）



記者楊庭蒝／綜合報導

荷蘭男子強納森·雅各布·邁耶（Jonathan Jacob Meijer），因捐精成為全球550名孩子的父親，近日被控干涉多名孩子的生活，遭到家長提告並引發輿論熱議。這名 43 歲的 YouTuber 被指控未遵守協議，持續聯絡捐精子女，試圖干預他們的成長。

綜合外媒報導，提告的母親娜塔莉·戴克德倫（Natalie Dijkdrenth）表示，強納森雖以「叔叔」的名義接觸孩子，實際上卻扮演父親角色，干涉孩子的價值觀和選擇。

「他建議孩子尋找與自己長相、想法相似的人作伴，並批評我們的教養方式，提倡擁有大家庭，」娜塔莉對強納森的行為感到憤怒，並擔心這些孩子因年幼易受影響。

強納森的捐精行為早在 2017 年就引發關注，當時他被發現生下102名子女，遠超荷蘭法律規定的捐精子女上限 25 人。2023 年，法院裁定強納森必須停止捐精，否則每次違規將罰款 10 萬歐元（約新台幣 350 萬元），並要求診所銷毀他的精子樣本。但強納森無視裁定，繼續向海外診所捐精，包括一家全球性丹麥精子銀行。

面對訴訟，強納森近日在 YouTube 上發布影片，表示自己遭受不公平對待。他在影片中靜默走在森林裡，畫面附文字提到「對我言論自由的攻擊」，並呼籲觀眾協助支付法律費用。他也批評 Netflix 紀錄片《擁有千名孩子的男人》誤導觀眾，影響了他與部分孩子的關係。

強納森強調，「我一直尊重孩子的隱私，傾聽他們的需求，但部分家長對我進行言語攻擊，這令我心碎，孩子成年後仍可選擇與我聯繫。」

強納森的行為在社會引發爭議。一些家庭認為他隱瞞自己大量子女的事實，感到被欺騙；另一些家庭則認為他帶來希望，對他的行為表示支持。強納森則解釋，他並未刻意追求生育這麼多孩子，一切只是逐漸累積的結果。