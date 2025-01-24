父走失第8天！林葉亭點名北極殿「爸爸常去拜拜」　廟方回應了

▲林葉亭85歲失智的爸爸走失已經8天。（圖／翻攝自臉書）

記者劉人豪／新竹報導

藝人林葉亭的85歲失智父親16日下午3時離家失蹤，至今已經走失8天，仍然找不到人。林葉亭每天心急如焚地分享監視器畫面，並說爸爸是在新竹長大，常常說要回新竹、去北極殿拜拜看自己的媽媽，請求新竹鄉親幫忙。對此，北極殿也轉發協尋訊息，並喊話「有在本殿附近看到，請立即撥打119協助！」

林葉亭爸爸走失，士林消防隊及士林分局及翠山派出所動員人力展開地毯式搜索，至今仍尚無消息。她透過限動發文，提及爸爸是在新竹長大，住過中山路與北大路一帶，也畢業於新竹省中，後來曾在新竹科學園區工作，因此常常說要回新竹、去北極殿拜拜看自己的媽媽。因此她請求新竹的鄉親們，若有發現父親的蹤跡，請立即撥打119協助。

▲林葉亭尋父擴大到新竹。（圖／翻攝自臉書）

林葉亭分享了家人和警消人員不斷地搜尋過程，強調已經多次查閱監視器和行車記錄器，甚至使用空拍機檢查人無法到達的地方，但他們依然沒有找到任何線索。她也提到，父親原本是雨傘帶到哪丟到哪，連坐下休息後，都會忘記拿帽子，但現在卻哪裡也找不到，「警消人員山搜的天羅地網，通緝犯都插翅也難飛，可愛失智的你到底在哪裡？」道出了對父親的深深牽掛和焦慮。

被點名的新竹北極殿，22日也在臉書轉發協尋訊息，並表示「有在本殿附近看到，請立即撥打119協助！」新竹市議員、北極殿副主委陳建名，也在臉書轉發該訊息，請大家多多注意，「感恩眾善信大德，願玄天上帝神力佑護，一切平安」。