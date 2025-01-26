園地鐵門有上鎖！林葉亭父疑「鑽入」內部　園丁今上工發現遺體

▲林葉亭父親陳屍處，位在一處私人園地內，圖中為唯一出入口。（圖／記者黃彥傑翻攝）



記者黃彥傑、許權毅／台北報導

藝人林葉亭父親失蹤11日今日被尋獲遺體，不過地點卻在一處私人園地內。林父為何會走進裡頭？實際查看該園地，鐵門因關閉無法進入，唯一的可能性僅有從一旁小路鑽進，才可能抵達內部，為何走進裡頭，無人知曉。

據了解，該園地主人平時有請園丁看顧，近日園丁不在，今日才到園地內進行整理，不料發現水田上有人漂浮，才趕緊報案；警方到場後，發現衣著與林葉亭所述相似，遂趕緊通知林葉亭到場指認，確認是父親後，林葉亭悲痛地坐地大哭。

▲根據研判，林父恐怕是鑽入一處小路，才進入該點。（圖／記者黃彥傑翻攝）



搜救人員表示，昨晚他們就到達現場，但由於時間太晚，一行人先在停車場駐地休息，今早6點出動2隻搜救犬進行搜索，並從林葉亭父失蹤前最後出沒的「內雙溪自然中心」開始搜索，一路往上走到至善路三段的一處民宅入口，2隻搜救犬出現明顯反應，其中1隻米色搜救犬有往返回去繼續往上走，另一隻黑色搜救犬則是帶著搜救人員一直沿路往下走，然後把整個園區繞了大概3圈。

搜救人員說，當時搜救犬在民宅門口旁的圍籬有明顯反應，但當下她判斷該處是私人土地，不方便直接進入，只好折返尋找其他路徑，沒想到事後才發現林葉亭父親陳屍的地點就在圍籬下方不遠處。搜救人員也說，最後發現點是在比較角落靠近出口處，雜草枯枝較繁雜，如果不仔細看很難發現。直到，今早園丁在庭院整地時，才在水池發現遺體，隨即報警通知警方到場處理。