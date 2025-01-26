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荷蘭博物館重大竊案！　2500年羅馬尼亞文物「黃金頭盔」被盜

▲▼ 荷蘭德倫特博物館（Drents Museum）展出的羅馬尼亞文物失竊。（圖／翻攝自臉書）

▲ 德倫特博物館展出的羅馬尼亞文物失竊。（圖／翻攝自臉書）

文／中央社

荷蘭德倫特博物館（Drents Museum）今天表示，正在該館巡迴展出的多件羅馬尼亞文物於當地時間25日凌晨失竊，其中包括1頂擁有2500年歷史的黃金頭盔。

路透社報導，失竊的蓋塔-達契亞（Geto-Dacian）文物屬於羅馬尼亞首都布加勒斯特（Bucharest）的國立歷史博物館（National History Museum），這批文物與羅馬尼亞其他博物館的展品一起出借，以參加巡迴展覽。本次展覽總計展示673件展品，原訂26日閉幕。

失竊展品包括約公元前450年的科托法尼斯蒂（Cotofanesti）黃金頭盔和3個公元前50年的達契亞皇室手鐲。

德倫特博物館館長杜邦（Harry Tupan）透過聲明表示：「對於阿森（Assen）的德倫特博物館和布加勒斯特的羅馬尼亞國立歷史博物館來說，這是個黑暗的一天。在本館170年的歷史裡，從未發生過如此重大的事件。」

當地警方研判，多名竊賊利用爆裂物破壞德倫特博物館1扇門後盜走文物；警方也將邀請國際刑警組織（Interpol）參與調查。

即將卸任的羅馬尼亞總統約翰尼斯（Klaus Iohannis）今天表示，荷蘭總理史庫夫（Dick Schoof）向他保證，阿姆斯特丹當局正「採取一切必要措施追捕嫌犯並追回文物」。

達契亞手鐲最初於1990年代初期在羅馬尼亞達契亞堡壘廢墟中遭到掠奪，並在黑市拍賣。截至目前，荷蘭當局僅尋回約10多件失竊文物。（譯者：施施／編輯：洪啓原）

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