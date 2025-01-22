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林秉樞父喊「兒是心頭肉」很孝順！照顧弱勢收感謝狀：稍微難能可貴

▲林秉樞父親接受訪問。（圖／記者陳以昇攝）

▲林秉樞父親受訪時表示，兒子照顧弱勢，或許也算是稍微難能可貴一點。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳以昇、戴若涵／新北報導

前民進黨立委高嘉瑜先前爆出遭前男友林秉樞施暴，引發社會輿論譁然！而林秉樞2023年10月入獄服刑，21日傳出他病況危急，裝上葉克膜搶救。林父22日現身受訪稱，兒子很孝順，雖然生起氣來真的脾氣不好，但對弱勢團體很關心，「或許也算是稍微難能可貴一點！」

林父22日表示，兒子送到醫院後，醫師告知他，「百分之99.9救活的機率渺茫」，他聽到後只好忍痛簽下放棄急救同意書，他對兒子的狀況相當憂心，「如果他可以走掉，一了百了不再受苦，再一個餘生不多，我一個人要怎麼去服侍他、照顧他一輩子。」強調兒子是他的心頭肉。

林父話鋒一轉表示，「其實你們都不知道，他媽媽生病的時候，那些看護說，沒看過一個年輕人這麼孝順」，兒子收押後他還在家中發現很多感謝狀，包括教養院、孤兒院都有寄感謝狀來，兒子都定期在照顧這些弱勢團體。

▲▼林秉樞到高等法院出庭。（圖／記者吳銘峯攝）

▲林秉樞先前赴高院出庭畫面。（資料圖／記者吳銘峯攝）

林父提到，兒子針對那些病貓、沒有人養、殘障的貓也很照顧，只要兒子回家，那些貓咪就會到門口找他，「他收押的時候，我幾個月不敢回來，結果貓在門口望著，我沒有注意到，結果我突然想到，他人不在，沒有人餵牠，我看到還有貓砂(應為貓食)，我就拿出去，結果貓就跑掉，我就拿到車子底下，我就說『秉樞不在啊，那你來吃吧』。」

林父強調，「你說這樣的一個人，生氣起來真的是脾氣不好，但是年輕人對弱勢的團體，到處在關心，或許也算是稍微難能可貴一點！」

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