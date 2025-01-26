失智父遺體運抵二殯！林葉亭哭紅雙眼　晚輩攙扶白髮母走進

▲藝人林葉亭父親遺體今早被尋獲，稍早已運抵二殯。（圖／記者黃彥傑翻攝）



記者黃彥傑、許權毅／台北報導

藝人林葉亭85歲失智父親走失11天，今日被尋獲，無奈已成為一具冰冷遺體，陳屍在至善路一處私人庭院水池內。稍早，林父遺體已經被運抵二殯，林葉亭與母親等親友陪同進入化妝間後，再至家屬休息室等候，母女哭紅雙眼，林母更需人攙扶，場面相當哀戚。

▲▼林葉亭與白髮母親先後進入二殯，相擁而泣。（圖／記者黃彥傑翻攝）



林葉亭稍早悲痛回應：「謝謝這段期間幫忙搜救的救難隊跟警察，過年期間本來就沒有安排工作，家人現在正在處理中，謝謝關心。」更表示將暫停發文：「爸走了！太傷心無法言喻。」

今日搜救人員表示，昨晚他們就到達現場，但由於時間太晚，一行人先在停車場駐地休息，今早6點出動2隻搜救犬進行搜索，並從林父失蹤前最後出沒的「內雙溪自然中心」開始搜索，一路往上走到至善路三段的一處民宅入口，2隻搜救犬出現明顯反應，其中1隻米色搜救犬有往返回去繼續往上走，另一隻黑色搜救犬則是帶著搜救人員一直沿路往下走，然後把整個園區繞了大概3圈。

搜救人員說，當時搜救犬在民宅門口旁的圍籬有明顯反應，但當下她判斷該處是私人土地，不方便直接進入，只好折返尋找其他路徑，沒想到事後才發現林父陳屍的地點就在圍籬下方不遠處。搜救人員也說，最後發現點是在比較角落靠近出口處，雜草枯枝較繁雜，如果不仔細看很難發現。直到，今早園丁在庭院整地時，才在水池發現林父遺體，隨即報警通知警方到場處理。