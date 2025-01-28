曝柯文哲獄中剃頭原因　陳佩琪：是寵物美容師舍友剪的

▲陳佩琪想念柯文哲。（圖／翻攝臉書）

記者皮心瑀／台北報導

前民眾黨主席柯文哲因涉京華城案遭羈押禁見，無法返家過年，有支持者發起小年夜「陪阿北圍爐」活動，柯文哲妻子陳佩琪也到場，談到當初柯文哲剃光頭，兩人後來有聊到這件事，柯文哲說是因為天熱，並指是由其他房的舍友操刀，對方以前則是寵物美容師。

陳佩琪在活動中向支持者分享，柯文哲被羈押近4個月後曾短暫交保的期間，兩人經常聊起看守所內的點滴。她提到，柯文哲在羈押期間曾有「光頭」造型，柯文哲說只是因為天氣熱，沒有什麼特別的意思。

▲柯文哲剃光頭現身。（圖／記者劉昌松翻攝）

陳佩琪回憶，當她問柯文哲「光頭是誰幫你剃的」時，柯文哲解釋，是另一間房的舍友幫忙剃的，因為對方曾在寵物店工作，擅長幫寵物修剪毛髮。

柯文哲因涉弊案，在兩度重金交保後，還是被台北地院裁定繼續收押。上回交保，由於北檢質疑柯文哲仍是黨主席，恐有與其他證人串證可能，致使柯文哲於庭上表態請辭，並希望由民眾黨團總召黃國昌「幫忙」， 而民眾黨也召開臨時中央委員會處理請辭案。

目前，民眾黨由立委黃國昌擔任代理黨主席，包括他在內，前立委蔡壁如也投入黨主席補選，兩人皆達參選連署門檻，補選將於2月15日舉行。