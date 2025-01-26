過年前想念柯文哲！　陳佩琪：半夜凍到醒來「你是否也覺得冷？」

▲陳佩琪想念柯文哲。（圖／翻攝臉書）

記者皮心瑀／台北報導

前民眾黨主席柯文哲因京華城、政治獻金案被羈押禁見，妻子陳佩琪26日於臉書發文抒發對丈夫的思念與不捨，回憶過去一年柯文哲的努力與堅持，同時表達對其身陷貪汙案的無奈與痛心，擔憂在寒冷的冬夜裡，丈夫是否也感到同樣的寒冷，「我好想你」。

陳佩琪在文中提到，2023年對柯文哲來說可能是人生中最忙碌的一年。他參加了無數活動，拜會了許多人，努力壯大民眾黨。她透露，柯文哲常說台灣不能繼續停滯下去，並以此為目標不懈奮鬥。 陳佩琪回憶，選戰期間多次陪伴柯文哲參與活動，成為他忠實的支持者與「小跟班」。她特別提到對一場「衷心告白」演唱會印象深刻，那是她記憶中最深、最甜蜜的瞬間。然而，如今她卻希望這場演唱會從未發生。

陳佩琪說，柯文哲為了演唱會付出了極大努力，犧牲睡眠，練習自己不擅長的唱跳，只為讓小黨選戰能有所突破。這場演唱會最終募得77萬元，但柯文哲未取分文。她哀嘆，如今起訴書卻指控柯文哲貪汙這場演唱會的所得，讓她深感不公。

陳佩琪還提到，柯文哲在醫界時，致力於器官捐贈的公平性，將多年心血完成的器捐白皮書無償提供衛生署使用；從政後，他為台北市政府還債500多億，世大運更為市府節省50多億，市長任內將特別費全數作為員工績效獎金。她感慨，曾為公共利益付出如此多的柯文哲，卻因構陷的圖利與貪汙罪而被囚禁在陰冷的牢房中，「我好想你」。