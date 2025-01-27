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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

網軍猛攻家人！蔡壁如嗆黃國昌要君子之爭　找回民眾黨創黨初衷

▲▼民眾黨第三屆第一次黨員代表大會，蔡壁如。（圖／記者周宸亘攝）

▲蔡壁如喊話與黃國昌進行君子之爭。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨主席補選將於2月15日投票，由代理主席黃國昌與前立委蔡壁如對決。蔡壁如日前表示，為挽回支持者信任，民眾黨應該要「公開道歉，承擔責任」，卻遭大批白營鐵桿支持者砲轟。蔡壁如今（27日）在臉書發文「乾淨選舉、君子之爭」指出，近來有太多片面、不實的資訊被放大煽動，此行為破壞黨內和諧與團結，黨的形象更是因此而扣分，並強調找回民眾黨創黨的初衷，是她參選的最大理由。

蔡壁如說，民眾黨黨主席補選是展現政黨價值與民主精神的重要程序，候選人應以清晰的主張與理念向黨員說明，如何帶領民眾黨邁向未來，並迎戰2026年地方大選；因此，正向選舉與乾淨選舉是她此次參選黨主席始終堅守的原則，「民眾黨迫切需要一場典範級的君子之爭，為黨內帶來感動黨員與支持者的契機」。

蔡壁如表示，黨主席選舉應是君子之爭，並以團結與合作為核心，但若對她有所誤解，會立刻澄清說明；因此，針對日前一篇提及「道歉」的貼文被誤解為要民眾黨為競選經費申報問題公開道歉，蔡表示，她所說的「道歉」是指若當選黨主席，將以主席的身份，向所有支持者對過去一年財務管理上的爭議表達歉意，並責無旁貸地承擔相關責任，承諾將帳目委由第三方公正單位徹底清查，儘速完成補正作業，讓黨務透明、負責。

另外，針對「兩年條款」，蔡壁如表示，希望透過完善的考核制度，在黨內集體決策下，選出最能為黨奮戰的立委，一方面延續柯主席設計「兩年條款」的初衷，另一方面也回應黨員對該條款的疑慮，確保制度更加完善。

蔡壁如也坦言，在黨主席補選的過程中，一再出現令人擔憂的言行與網路攻擊，使黨員與支持者紛紛反應他們的憂心與不安，且有太多片面、不實的資訊被放大煽動，甚至有人在其留言板留下不堪入目的言辭，攻擊對象甚至延伸到家人，這樣的行為令蔡直呼會破壞黨內和諧與團結，黨的形象更是因此而扣分，更與民主精神背道而馳。

蔡壁如回顧過去，從孤身一人進入市府協助柯到投入民眾黨與立法院黨團的拓荒，再到選戰中一選區的努力，直至參選黨主席，她始終靠著黨員與支持者的力量以及自己的意志前行，堅守當初創立民眾黨的初心，希望在柯的影響力下，打造一個健全而強悍的第三勢力。

「至今，這份初心未曾改變」，蔡壁如強調，找回民眾黨創黨的初衷，是她參選的最大理由，希望這次選舉是一場君子之爭，透過光明正大、公開透明的民主競爭程序，可以團結民眾黨，讓分散的力量重新凝聚起來；她呼籲民眾黨要集結最大的合作力量，守護與柯文哲一起艱辛創立的台灣民眾黨，不能讓柯、黨員還有支持者失望，唯有共同為民眾黨的未來奮鬥，才能實現更高品質的民主政治。
 

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