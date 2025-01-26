提3解方處理「白委2年條款」　蔡壁如諷黃國昌：我沒利益衝突

▲民眾黨前立委蔡壁如。（圖／《豈有此呂》）

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨不分區立委2年條款，現8席立委預計在2026年1月31日辭職，然後交棒給排名第9至16名的候任立委。民眾黨主席補選參選人蔡壁如今（26日）表示，如果有幸擔任黨主席，將提出3大具體方案，分別是建立考核機制，尊重黨內民主共識、成立評核小組，集體決策續任人選、聘任國政顧問團，發揮全員戰力。她並強調，「作為卸任立委，我沒有利益衝突」，一席話疑在暗諷同樣參選黨魁的立委黃國昌。

第11屆立法委員選舉結果去年1月13日出爐，台灣民眾黨在不分區立委獲得8席。而民眾黨也在選前訂下「2年條款」，也就是現任的8席不分區立委在任滿2年後將請辭，由後續名單遞補。

蔡壁如今天透過臉書指出，前黨主席柯文哲提出「2年條款」，核心目標是為民眾黨注入新生力量，培育更多具社會影響力的政治人才，並為2026年地方選舉奠定更堅實的基礎。這制度獲得黨內高度共識，不分區名單候選人對條款的支持也是毋庸置疑的。

蔡壁如表示，然而，隨著柯文哲在司法層面受到不公正對待，黨內許多人認為時局已變，應重新審視2年條款，特別是讓具備政治能量和議題攻防能力的立委繼續留任，以鞏固黨的戰鬥力，提振支持者信心。

對於是否調整「2年條款」，蔡壁如提到，她認為討論的空間確實存在，但前提是守住制度的公信力與誠信原則。柯文哲曾多次強調「既然訂了規定，就要依規執行」。民眾黨做為負責任的政黨，不能因外部壓力而隨意變更規章，需要一個負責任的機制，既能延續2年條款的精神，又能因應當前的挑戰與需求，為黨帶來更大的格局與影響力。

蔡壁如談及，做為卸任立委，她沒有利益衝突，只有一顆全心為黨的心。如果有幸擔任黨主席，將扛起責任，主動化解爭議。她提出3大具體方案，分別是建立考核機制，尊重黨內民主共識、成立評核小組，集體決策續任人選、聘任國政顧問團，發揮全員戰力。

蔡壁如表示，將召開臨時黨代表大會，邀請黨代表共同制定立委考核項目與標準，並以柯文哲在台北市政府推行的遴選制度為參考，對目前8名不分區立委的問政表現與服務實績進行全面考核。而為保護黨內團結與形象，考核結果僅供內部參考，不對外公布，評估結果將成為後續決策的重要依據。

蔡壁如說，如果有幸擔任黨主席，將委任秘書長籌組「立委評核小組」，成員包括中央委員會代表、中評會代表、各地方黨部主委及立法院黨團領導層。小組將綜合考量考核結果、當前政局、立委個人意願及2026年選舉布局，篩選出適合留任的立委，確保立院黨團能持續保持最強戰鬥力。

蔡壁如提到，對於因部分立委留任而無法接替的不分區候選人，她將設立「國政顧問團」，並善用黨內智庫與政策會資源，提供有給職務，繼續為黨與國家貢獻才智，確保每位黨內精英都能為民眾黨的願景付出實質貢獻。

蔡壁如認為，逃避問題只會使矛盾擴大，而面對挑戰則能帶來解方。「2年條款」的討論與調整不僅關乎制度，更關乎民眾黨的未來發展。她相信，唯有勇敢正視問題，才能穩定黨內軍心，凝聚最大共識，讓民眾黨持續成為改革的主力、民主的守護者。

蔡壁如強調，民眾黨的團結與成長，不在於迴避困難，而在於找到創新的解決之道。她有信心，也有決心，帶領民眾黨走向更偉大的未來。

