大埔餘震超過120起　宮廟預測還有災難級地震！氣象署：違法

▲台東今發生規模5.2地震。（圖／氣象署提供）

記者李姿慧／台北報導

今(27日)震不停，除南部餘震已10起外，台東也連2起地震。氣象署表示，台東地震為獨立地震，與嘉義大埔餘震無關，19年前震央附近曾發生6.2地震，造成台東房屋倒坍；另大埔餘震迄今已超過119起有感地震，已遞減中但2周內仍有較大餘震。此外，有宮廟人士稱2月和3月有災難級地震，此舉恐違反社會秩序維護法。

台東今上午8時18分也發生芮氏規模5.2地震，隨後再發生規模4.7地震，截至上午9時25分已連2震。中央氣象署地震測報中心科長趙曉玲表示，台東地震屬獨立地震，跟嘉義大埔地震無關，因菲律賓海板塊跟歐亞大陸板塊碰撞造成，台灣7成地震都發生在東部地區，台東今天這起地震11秒就針對屏東、台東發布國家級警報。

趙曉玲說明，根據台東今起地震震央半徑約30公里的歷史地震顯示，規模5以上地震數量非常多，這邊地震發生頻率很高，其中比較要注意的是，震央附近的歷史地震第28號為2006年4月1日發生規模6.2地震，當時造成台東房屋毀損，附近有鹿野斷層、利吉斷層，而今起台東地震較偏南處。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另台南今已連6震，由於今上午9時後台南又發生4起地震，總計餘震已超過120起。

趙曉玲表示，1月21日嘉義大埔地震後，截至今上午8點37分已發生119個有感地震，其中顯著有感33個，小區域為86個，地震數量已逐日遞減，雖1月25日有多一點，但仍在遞減中，目前觀測，今天發生小區域地震為大埔主震南邊，未來一到兩周內仍會有較大規模地震發生。

由於網路上網友聲稱有在宮廟服務的特殊體質人士提醒2月和3月會有災難級地震和海嘯，趙曉玲表示，該行為可能違反社會秩序維護法，但要視是否有人檢舉而定。