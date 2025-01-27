今晚明晨寒流最冷「全台跌破10度」　初三又要變天甩雨

▲寒流來襲，今晚到明晨最冷。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者李姿慧／台北報導

入冬以來首波寒流今(27日)晨達標，午後乾冷空氣南下，降雨將趨緩，今天晚間到明天除夕清晨將是這波寒流最冷時刻，台灣除澎湖和馬祖外，全台都在低溫特報範圍將跌破10度，中部以北、東北部低溫下探7度，要初一白天才回暖，不過初三北東又要變天轉雨，後續再有冷空氣接力。

中央氣象署預報員林定宜表示，今天台灣上空中層雲系較厚，上半天水氣偏多，今上午中部以北、東北部、東部降雨明顯，有普遍降雨，基隆北海岸、台北地區、大台北山區有顯著降雨，東部為零星短暫雨，中午過後乾冷空氣南下，下半天雨勢趨緩。

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未來一周天氣，林定宜說明，今天冷空氣非常強，今晚受寒流影響，小年夜和除夕清晨非常冷，是這波寒流最冷時刻，初一高壓出海，台灣附近初一清晨仍受寒流影響，但白天寒流減弱、溫度回升，初二附近風向轉偏東南風、持續回暖，初三鋒面接近台灣、水氣增多，初四鋒面通過，後續東北季風增強，初五仍受東北季風影響。

降雨趨勢上，林定宜分析，今天小年夜將從潮濕轉乾冷，上半天北部、東半部、中南部山區也有降雨，中部平地也有零星雨，不過下半天乾冷空氣南下，剩花東有零星短暫雨，其他地方轉多雲；除夕到初二為乾冷，僅花東有零星短暫雨，其他晴到多雲。

▲降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

林定宜指出，初三到初五有下波水氣影響，其中初三鋒面接近，天氣不穩定且水氣增，北部、東半部、中南部山區有短暫雨；初四連東部平地也有零星短暫雨外，其餘北部、東半部等迎風面地區初四和初五也有降雨出現。

未來一周溫度方面，林定宜說明，今天到初一清晨受寒流影響，從濕冷轉乾冷，今晚到明天除夕清晨是這波寒流影響最顯著時刻，中部以北、東北部約7到8度，其他地區11到12度，沿海和空曠等局部地區溫度會更低；今晚到明晨台灣除澎湖、馬祖沒有發低溫燈號外，其他各縣市幾乎都發低溫特報，有10度以下低溫。

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

林定宜表示，初一後寒流減弱、溫度回升，但輻射冷卻影響，初一和初二西半部日夜溫差大，初二白天溫暖；初三下波水氣影響，雖溫度上升但幅度有限，初四和初五下波東北季風影響，溫度些微下降，北部、東北部溫度涼，其他地區早晚亦涼。

至於降雪機會，林定宜表示，今天上半天3000公尺以上高山，以及北部、東北部1500公尺到2000公尺以上高山有降雪機會，下半天水氣減少，降雪機會偏低，初二前乾燥天氣，降雪機會少，下一波要等初三之後，環境潮溼，冷空氣初四和初五下來，強度目前預測為東北季風，不過強度可能還會調整，高山是否降雪還要觀察未來冷空氣強度。