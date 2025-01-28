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眼神透露求生渴望！烏軍首度公開俘虜北韓士兵影片　揭俄烏神秘力量

▲▼烏克蘭曝光俘虜北韓士兵的畫面。（圖／翻攝自YouTube）

▲烏克蘭曝光俘虜北韓士兵的畫面。（圖／翻攝自YouTube）

記者羅翊宬／綜合外電報導

烏克蘭特種部隊近日公開兩名北韓（朝鮮）士兵在俄羅斯庫斯克地區被俘的影片，顯示北韓可能參與俄烏戰爭的跡象。該行動旨在確立北韓軍隊介入的證據，並展現了俘虜過程中的緊張局勢。相關士兵目前被拘留在基輔接受調查與治療。影片曝光後引發國際對北韓參與戰爭的強烈關注，也凸顯了俄烏戰爭的複雜性。

據烏克蘭媒體《基輔獨立報》報導，參與行動的特種部隊成員透露，這項行動歷時一個月，長期監視北韓在庫爾斯克地區的軍事活動。特種部隊成員博爾蘇克表示，為證實北韓的介入，唯一的方式就是俘虜活著的北韓士兵。然而，北韓士兵通常在面臨被俘時引爆手榴彈自盡，增加了行動難度。

行動中，烏克蘭軍隊成功俘虜兩名北韓士兵。其中一人在交火中腿部受傷，無法撤退，隨後被烏克蘭軍包圍並解除武裝。博爾蘇克指出，該士兵持有手榴彈，奪下武器的過程極其危險，但對方最終沒有抵抗，並接受了急救。

另一名特種部隊成員伯納德描述，當他靠近時，看著對方的眼睛，他發現對方也是普通人，並無進一步攻擊的意圖。他強調：「他只是個年輕人，我們只是救了他，僅此而已。」

根據烏克蘭當局的資料，兩名被俘士兵分別為2005年和1999年出生，分別擔任步槍兵及偵察官兼狙擊手。他們目前被拘留於基輔的烏克蘭安全局（SBU），並接受傷勢治療。這段公開影片記錄了受傷士兵坐在森林地面上、情緒平靜的情景，進一步增加了行動的真實性。

參與行動的烏克蘭士兵認為，北韓軍隊的戰鬥能力明顯優於俄羅斯軍隊。博爾蘇克指出，北韓士兵在身體素質、心理準備上都更為出色，他們經過嚴格的訓練，能夠負重長途行軍，並在極端環境中生存。伯納德補充說，北韓士兵對自己的信念極為忠誠，這使他們在行動中表現得更有動力與耐力。

然而，報導也指出，北韓士兵在現代化作戰領域，如無人機技術和航空偵察方面處於明顯劣勢。此外，北韓軍隊與俄羅斯軍隊之間的語言障礙，也對雙方的協作造成一定困難。

這段影片的公開，再次讓國際社會聚焦北韓在俄烏戰爭中的角色，也為烏克蘭揭露北韓軍事介入提供了重要的證據。

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