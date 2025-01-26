解除拜登禁令！川普向以提供2000磅炸彈　1800枚MK-84數日內啟程

▲川普推翻拜登的政策，宣布向以色列提供2000磅重型炸彈。圖為樂施會2024年在倫敦展出MK-84炸彈複製品，抗議軍援以色列。（圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

白宮消息人士透露，美國總統川普已指示軍方解除前總統拜登向以色列供應2000磅炸彈的限制，以加強美國對以色列的支持。與此同時，以色列官員指出，美國將在未來數日把1800枚重型炸彈運往以色列。

據路透社報導，去年5月，拜登政府基於人道主義考量，擔心以色列在加薩人口稠密地區使用重型炸彈會造成大量平民傷亡，決定推遲向以色列交付2000磅炸彈。這是拜登在任期內為數不多、旨在就加薩戰爭對以色列施加影響的政策之一。

然而，一名美國消息人士25日告訴路透社，白宮已指示軍方解除拜登對重型炸彈的暫緩令，而川普也在自家社群平台Truth Social上宣布，這批武器已在運送的道路上，強調這是以色列早已訂購和支付，但拜登政府尚未交付的裝備。川普的行動再次顯示了其政府對以色列的堅定支持，但他未就供應細節進一步說明。

一名以色列官員告訴美國新聞網站Axios，以色列政府早在24日便已收到五角大廈有關暫緩令解除的通知，同時存儲在美國倉庫內的1800枚MK-84炸彈也將於未來數日裝船運往以色列。MK-84炸彈為2000磅重型炸彈，它是Mark 80系列武器中最大的一種。

這項決策發生在以色列與哈瑪斯達成停火協議後不久。目前，哈瑪斯已釋放部分以色列人質，以換取停火及被以色列關押的巴勒斯坦囚犯的自由。儘管國際社會對以色列在加薩的軍事行動引發的人道危機表達譴責，包括呼籲對以色列實施武器禁運，但川普政府依舊選擇了加強對以色列的軍事援助。