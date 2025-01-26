菲中海上衝突再起　菲律賓控「遭中國海警船聲波武器騷擾」

▲菲律賓指控中國海警以長程定向音波裝置騷擾菲律賓海岸防衛隊的船隻。（圖／翻攝自X）

文／中央社

菲律賓海岸防衛隊（PCG）指控，中國海警船在菲律賓專屬經濟海域，以長程定向音波裝置騷擾菲律賓海岸防衛隊的船隻。

菲律賓海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）昨天深夜在社群平台X發文稱，中國3103海警船動用「長程定向音波裝置」（LRAD）騷擾菲律賓海岸防衛隊船艦，意圖阻止菲艦靠近。

長程定向音波裝置是聲波武器的一種，可製造高分貝聲波，讓被攻擊對象感到身體不適和聽覺損傷；根據台灣國防安全研究院的文章，中方也曾於2023年12月在黃岩島（又稱民主礁）對菲船使用這種武器。

塔瑞耶拉寫到，即使面對中國海警船的騷擾與恫嚇，菲律賓「卡布拉號」（BRP Cabra）海防艦仍不退縮，繼續在不挑釁、不升高緊張的前提下，守護菲律賓海洋轄區。

中國3103海警船於本月初航抵菲律賓呂宋島三描禮士省（Zambales）外海，展開常態性巡邏，最靠近時距三描禮士省海岸大約60海里。

This is the China Coast Guard 3103 operating illegally at a distance of 93 nautical miles off the coast of Zambales. In its radio communications with the Philippine Coast Guard vessel, BRP Cabra, it is clear that the Chinese Communist Party is disregarding international law while… pic.twitter.com/9DNelH1L0G — Jay Tarriela (@jaytaryela) January 26, 2025

菲律賓卡布拉號海防艦的任務則是監控中國3103海警船的動向，每小時都會發送驅離廣播。

塔瑞耶拉稱，艦長54公尺的卡布拉號海防艦，成功將中國3103海警船驅離至距菲岸90海里的海域。

菲律賓政府引據「聯合國海洋法公約」（UNCLOS）及2016年國際仲裁結果，稱可獨享200海里專屬經濟海域的資源，中方海警船在菲國專屬經濟海域的巡邏為「非法行動」。

塔瑞耶拉今天上午在菲律賓dzBB電台的廣播節目中說，中國試圖透過海警船的常態性巡邏，把南海予以「內海化」，菲律賓海巡隊完整記錄中方行為，並交給菲律賓外交部及相關海洋部門，作為採取後續因應措施的證據。

菲律賓與中國長年陷於南海衝突。今年初，菲方聲稱外號為「怪物」的中國5901號海警船開始長駐在黃岩島海域，且巡邏範圍不斷靠近菲律賓本土，導致漁民畏懼。

昨天，菲方聲稱漁業局船隻在鐵線礁（Sandy Cay）採集沙子樣本途中，遭遇3艘中國海警船以「侵犯性動作」騷擾；中方則重申對鐵線礁在內的南沙群島及附近海域擁有無可爭辯的主權，可合法維權執法。