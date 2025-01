菲中海上衝突再起　菲律賓控「遭中國海警船聲波武器騷擾」

▲菲律賓指控中國海警以長程定向音波裝置騷擾菲律賓海岸防衛隊的船隻。(圖/翻攝自X)

文/中央社

菲律賓海岸防衛隊(PCG)指控,中國海警船在菲律賓專屬經濟海域,以長程定向音波裝置騷擾菲律賓海岸防衛隊的船隻。

菲律賓海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉(Jay Tarriela)昨天深夜在社群平台X發文稱,中國3103海警船動用「長程定向音波裝置」(LRAD)騷擾菲律賓海岸防衛隊船艦,意圖阻止菲艦靠近。

長程定向音波裝置是聲波武器的一種,可製造高分貝聲波,讓被攻擊對象感到身體不適和聽覺損傷;根據台灣國防安全研究院的文章,中方也曾於2023年12月在黃岩島(又稱民主礁)對菲船使用這種武器。

塔瑞耶拉寫到,即使面對中國海警船的騷擾與恫嚇,菲律賓「卡布拉號」(BRP Cabra)海防艦仍不退縮,繼續在不挑釁、不升高緊張的前提下,守護菲律賓海洋轄區。

中國3103海警船於本月初航抵菲律賓呂宋島三描禮士省(Zambales)外海,展開常態性巡邏,最靠近時距三描禮士省海岸大約60海里。

This is the China Coast Guard 3103 operating illegally at a distance of 93 nautical miles off the coast of Zambales. In its radio communications with the Philippine Coast Guard vessel, BRP Cabra, it is clear that the Chinese Communist Party is disregarding international law while… pic.twitter.com/9DNelH1L0G