災區重建讓更多人慘死！金正恩「速度戰」求快　用100具屍體換新宅

▲去年7月受凱米颱風外圍環流影響，北韓平安北道新義州鴨綠江氾濫，村莊慘遭淹沒。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）去年夏季發生洪患，尤其是新義州等與中國接壤的邊境地區，更是因為豪雨而導致鴨綠江氾濫成災，促使當地1500人不幸死亡、約1萬5000人失去家園。為此，北韓最高領導人金正恩前往當地，親自派遣直升機救災，將災民接回首都平壤，甚至為災民蓋新房子，然而重建工作卻導致更多人死亡。

《Daily NK》日文版總編輯高英起指出，北韓平安北道、慈江道、兩江道等與中國接壤之地區，去年7月因豪雨導致鴨綠江氾濫成災，儘管北韓官方所統計的死者人數只有1500人、1萬5000人失去家園，然而實際上死者與災民的數據卻遠遠超過統計數據。

自從發生災情後，金正恩決定將倖存的居民們暫時接回首都平壤安置，並下令在災區為民眾「重建家園」，下令以閃電般的速度進行家園重建工作，因此從北韓全國各地匯集勞力。然而，《Daily NK》位於兩江道的內部消息人士卻透露，在重建工作中，許多名勞工不幸罹難。

▼金正恩搭乘黑色大型休旅車前往勘災，水淹到車輪處。（圖／達志影像／美聯社）

▲金正恩在現場擺起椅子，坐在椅上指揮救災，後方為協助搜救的軍用直升機。（圖／路透）

在災區重建工作中不幸因勞災而死亡的勞工，平安北道約50人、慈江道30人、兩江道20人，合計約為100人。情報人士指出，「儘管許多人不幸慘死，但那些被動員參與重建工作而死亡的軍人，並沒有被計算在死者統計數據內。」

據悉，被動員參與災區民宅重建工程的人員，包括朝鮮人民軍士兵，以及來自朝鮮勞動黨、朝鮮職業總同盟、朝鮮社會主義女性同盟、社會主義愛國青年同盟，還有來自各企業所的突擊隊（半強制性質的義工）。

針對許多勞工在重建工程中慘死，北韓內閣向各道的人民委員會下達指令，要求別再讓洪水重建工程中出現其他罹難者，同時要求各道統計勞災死者人數，不過指示文中所統計的死因多半以「不注意」草草了事，幾乎所有統計都只是虛應了事。

▲北韓鴨綠江災區重建工程，當局動用重機具加快速度興建民宅。（圖／翻攝自SPN首爾平壤News）

報導指出，這是因為北韓官僚主義多半採取「連坐法」的態度，一旦承認必須為死亡扛起責任。若死者介於1至2人以內，則上級將祭出嚴重警告；死者介於3至4人，則祭出無薪勞動（強制勞動）處罰；死者超過5人，則送勞動教養（送監獄勞改）；若是情節更嚴重的話，甚至有可能被撤職。

內部情報人士感嘆，在洪災重建工程完成以後，災民們扛著家具搬進新家，在入厝儀式中大呼金正恩「萬歲」，然而他們並不知道住宅與堤防重建工程的幕後，竟是用許多人的生命換來的血腥成果。

報導分析，在重建工程的勞災中之所以有許多人命犧牲，主要原因之一就是金正恩講求「速度戰」，工期必須在短時間內結束，就算根本來不及，也必須要讓它來得及，也因此輕忽工程安全守則成為家常便飯，才會造成許多被動員參與重建工程的士兵或勞工傷亡。