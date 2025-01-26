北韓折損近1／3兵力！　英國防部估：至少4000傷亡

▲北韓士兵在庫斯克州作戰遭到烏軍俘虜，送往基輔接受審訊與治療。（圖／達志影像）



記者張方瑀／綜合報導

英國國防部最新數據顯示，目前已經有4000名北韓士兵在烏俄戰爭前線傷亡，不僅戰場成果極其有限，還面臨語言和文化的巨大障礙，還有北韓士兵在面對殘酷的「人海戰術」攻擊時，選擇自殺而不是投降，因為害怕被俘回國後，可能會被以叛國罪處理。

根據《紐約郵報》報導，英國國防部（UK Ministry of Defense）數據顯示，目前約有1000名北韓士兵在戰爭前線死亡，還有約3000人受傷，佔了部署在俄羅斯庫斯克地區（Kursk region）的 1.1萬人部隊近三分之一。

英國防部指出，北韓部隊在短時間內的高損失率，已經大幅削減其作戰能力，無法有效支援俄羅斯試圖將烏克蘭部隊逐出庫斯克的行動。此外，許多北韓士兵缺乏實戰經驗，容易成為被攻擊的目標。

英國防部表示，「這兩支部隊（北韓、俄羅斯）使用不同的語言，而北韓士兵幾乎肯定難以融入俄羅斯的指揮與控制體系。」還有消息指出，部分北韓士兵在面對殘酷的「人海戰術」攻擊時，選擇自殺而不是投降，因為害怕被俘回國後，可能會被以叛國罪處理。

烏克蘭於去年8月奪取了庫斯克部分地區，促使北韓領導人金正恩派遣士兵支援俄羅斯。儘管面臨巨大耗損，南韓軍方24日分析指出，北韓「很可能正在加速準備」派遣更多士兵前往俄羅斯。