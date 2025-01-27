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展現妃常力量　陳亭妃深入台南地震災區送暖號召全力重建家園

▲立委陳亭妃化身最有力的後盾，帶著資源與關懷深入台南災區，展現實際行動與溫暖支持，為重建家園點燃希望。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲立委陳亭妃化身最有力的後盾，帶著資源與關懷深入台南災區，展現實際行動與溫暖支持，為重建家園點燃希望。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

在震災無情重創地方之際，立法委員陳亭妃化身最有力的後盾，帶著資源與關懷深入台南災區，展現實際行動與溫暖支持，為重建家園點燃希望。

陳亭妃27日來到楠西北極殿，親自為鄉親準備熱騰騰的小火鍋，用一鍋鍋溫暖的熱湯化解寒意，帶給受災民眾久違的溫馨。她表示：「希望這一份暖意，不僅能驅散寒冷，也能讓鄉親們感受到社會的關愛。」

▲立委陳亭妃化身最有力的後盾，帶著資源與關懷深入台南災區，展現實際行動與溫暖支持，為重建家園點燃希望。（圖／記者林東良翻攝，下同）

隨後，陳亭妃前往綠柏園安置中心，將睡袋親手送到每一位需要的人手中。面對受災民眾，本該歡喜迎新的日子卻因災難被迫離家，她不禁感慨：「真的很不捨，希望這些物資能為大家增添一絲安慰。」

▲立委陳亭妃化身最有力的後盾，帶著資源與關懷深入台南災區，展現實際行動與溫暖支持，為重建家園點燃希望。（圖／記者林東良翻攝，下同）

在玉井清芳社區活動中心，陳亭妃聯合10位里長攜手行動，共同為災民的家園重建注入力量，現場分發600箱泡麵，並親自協助物資配送到各災區據點。此外，陳亭妃特地走訪玉井玉田里的物資發放點，關心災情最嚴重的地區，傾聽居民的心聲。一位鄉親紅著眼說：「亭妃，我家毀得很嚴重，想要回家過年。」她承諾：「重建的路或許艱難，但我們一定會攜手同行，讓鄉親早日回到自己的家園。」

▲立委陳亭妃化身最有力的後盾，帶著資源與關懷深入台南災區，展現實際行動與溫暖支持，為重建家園點燃希望。（圖／記者林東良翻攝，下同）

陳亭妃對於社會各界的慷慨捐助表達誠摯感謝，「每一份物資，都是一份關懷；每一個愛心，都是前進的力量。」她強調，只要大家齊心協力，災後重建的明天一定會更加美好。在這場挑戰與困難中，陳亭妃的堅定行動與感人舉措，點燃了災民的希望，也喚起更多人伸出援手。

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