台南做工行善團溫馨出動　為震災戶修復水電

▲0121大地震至今大小餘震頻傳，災情最為嚴重的台南市楠西區居民生活陷入困頓，勞工局台南做工行善團，積極為震災戶修復水電。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

0121大地震至今大小餘震頻傳，災情最為嚴重的台南市楠西區居民生活陷入困頓，地震發生後，台南市政府已迅速展開救援行動，市長黃偉哲第一時間前往勘災，並立即啟動緊急應變計畫，全力救助受災居民，台南做工行善團積極為震災戶修復水電。

市長黃偉哲除發動市府資源，並指示勞工局動員做工行善團隊志工協助重建。勞工局做工行善團隊即刻集結多名專業志工攜帶修繕工具日夜趕往災區進行搶修。即使洽逢春節，志工們仍全心投入救災，從1/21開始截止1/26，共動用水電專長志工120人次，為災民修復管路348處。

災後第一天志工持續搶修直到夜晚，志工用手電筒和工作燈的光芒點亮大地。災民看見志工們爬高伏低，從高處水塔到室外水管、深入斷裂水管的每個角落，不斷調整、修復、測試，深深撫慰受災居民的心。

而志工投入水電修繕工作，部分地處偏遠的住戶擔心志工找不到地方，也會親自到志工駐點的地方親自帶路，也讓志工感受到居民的期待與需求，每每看到災民殷切期盼的眼神，便更加努力的加快速度，好讓災民能儘早恢復使用水電。

在連續幾日的修繕過程中，1/23接獲通報即將進行收容百名災民的綠柏園場地也因地震水管斷裂無水可用，電氣工會杜文寶理事長便立即攜帶工具前往修復，讓收容處得以正常用水。

市長黃偉哲表示志工與市府團隊攜手重建了災民的希望，這份無私的奉獻是台南最珍貴的力量，未來市府將持續提供相關支助，協助災民度過難關。