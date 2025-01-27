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台南安平蚵灰窯璀璨記憶　展館重啟傳承

▲台南安平蚵灰窯文化館重新開放，並帶來嶄新的四大主題區域，誠摯邀請民眾於春節年假期間蒞臨體驗這段豐富的文化歷史。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南安平蚵灰窯文化館重新開放，並帶來嶄新的四大主題區域，誠摯邀請民眾於春節年假期間蒞臨體驗這段豐富的文化歷史。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南安平蚵灰窯文化館自2003年開放以來，至今已有超過21年的歷史，然而隨著時間的推移，館內的設施和展覽環境逐漸陳舊，需要改善更新，為提供民眾更加舒適的參觀體驗，文化局特別向台灣港務股份有限公司提案，獲補助經費支持，文化館全新展覽與環境改善終於完成，重新開放。

▲台南安平蚵灰窯文化館重新開放，並帶來嶄新的四大主題區域，誠摯邀請民眾於春節年假期間蒞臨體驗這段豐富的文化歷史。（圖／記者林東良翻攝，下同）

文化局表示，作為安平地區的重要文化資產，安平蚵灰窯是台灣現存難得一見的生物灰窯結構，歷史久遠，保存完整。早期由於缺乏磚塊和石灰等建材，安平地區的漁民巧妙利用當地豐富的牡蠣資源，將牡蠣殼燃燒後產生的蚵灰製成一種名為「三合土」的建築材料。至今，蚵灰的痕跡仍可見於多處古蹟建築中，見證了這項獨特技術的歷史價值。

▲台南安平蚵灰窯文化館重新開放，並帶來嶄新的四大主題區域，誠摯邀請民眾於春節年假期間蒞臨體驗這段豐富的文化歷史。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此次展覽以引導方式深入探索蚵殼的多元運用，揭示自然資源與人類產業之間的緊密關聯。全館展覽分為四大主題區域：「起源」、「生態」、「創新」及「製成與實用」，從不同角度呈現蚵殼的獨特價值，並介紹石灰、蚵灰如何在日常生活中扮演密不可分的角色，透過影像資料與文字說明，觀眾將能更全面地了解蚵灰窯的歷史脈絡，並見證這段珍貴歷史的延續與傳承。

▲台南安平蚵灰窯文化館重新開放，並帶來嶄新的四大主題區域，誠摯邀請民眾於春節年假期間蒞臨體驗這段豐富的文化歷史。（圖／記者林東良翻攝，下同）

安平蚵灰窯文化館開放時間為每日8:30至17:30，過年期間照常開放，歡迎民眾攜家帶眷前往參觀，一起來趟探索「蚵仔」的知識旅行。，並帶來嶄新的四大主題區域，誠摯邀請民眾於春節年假期間蒞臨體驗這段豐富的文化歷史。

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