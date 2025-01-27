卓榮泰嗆藍白不敢倒閣　國會改選「民進黨沒過半是對不起國家」

▲卓榮泰。（圖／行政院提供）

記者皮心瑀／台北報導

作為在野黨的藍白多次在立法院聯手強推爭議法案，面對當今亂局，行政院長卓榮泰直言，從他上任的第一天起，就清楚這樣的國會結構充滿挑戰，對於民眾黨、國民黨說他不適任，大可以提出倒閣，國會重選，「我敢他們敢嗎？」而民進黨要是還是沒拿到過半席次，那是對不起自己，對不起國家。

卓榮泰接受《下班瀚你聊》專訪時表示，立法院最懸殊的表決比數總是62對51，差了11個人，就11個人在主導國家的走向，這樣的局面十分危險。立法院的各項法案審議均引發各種爭議與對立，而如今總預算案甚至可能涉及違憲問題。他表示，絕對不會讓這種情況成為未來一年的國家現狀。

卓榮泰說，他年後會向總統賴清德報告，針對總預算案的分析數據與其對社會的影響，若總統核可，政院當然希望在憲政救濟下提出覆議，希望屆時不僅行政院在推動此事，民眾也都站出來。

卓榮泰也談到，他希望藍白有勇氣提案倒閣，國會改選，如果民進黨還是沒有過半，那就是民進黨對不起自己，對不起國家，自己努力不夠，倒閣不是要不要的問題，「是我敢，他們敢嗎？」

卓榮泰表示，他不會因為敢被倒閣因此橫著走路，只是都這樣了，還沒辦法隱忍，讓國家合理，就是讓11人決定國家走向，今天好多藍營的人要他下台，你們提案，「再瀟灑一次，再提個案，一提案就過了」。