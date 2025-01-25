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陸國乒整治「飯圈」：全員解散官方粉絲群　孫穎莎、王楚欽支持　

▲▼孫穎莎小卡。（圖／翻攝自海報新聞）

▲「孫穎莎小卡」巴黎奧運期間價格狂飆，引起粉絲怒吼：別把飯圈帶進體育界。（圖／翻攝自海報新聞）

記者任以芳／綜合報導

去年巴黎奧運期間，大陸球迷的「飯圈」現象引發中國體育總局高度關注，開始著手整治「飯圈」亂象。「中國體育報」微信公號今（25）日釋出最新消息，針對「飯圈」亂象侵蝕和影響乒乓球項目的問題，中國乒協、中國乒乓球隊始終態度鮮明堅決抵制，一致決定全員解散官方粉絲群。知名乓乓球運動員孫穎莎、王楚欽也表態支持遠離飯圈文化。

「中國體育報」微信公號內容指出，中國乒協和中國乒乓球隊把「飯圈」亂象治理作為當前緊迫任務，再次主動出擊治理「飯圈」亂象，一致決定解散官方粉絲群，並將範圍擴大至全體人員、全部社交媒體平台。

該內容稱，擁有官方粉絲群的人員積極主動作為，已陸續將群組解散，用實際行動抵制畸形「飯圈文化」。同時更加聚焦日常訓練備戰與參賽，引導「熱愛」回歸本真，守護社會公共利益，弘揚積極向上的社會風氣。

內容指出，中國乒協、中國乒乓球隊受訪教練員、運動員、輔助人員以及管理人員均表示，乒乓球項目長期以來受畸形「飯圈」侵蝕影響，訓練與生活受到嚴重影響，國乒形象被抹黑，尤其當隊員甚至家人承受賽場以外的壓力、遭受網路暴力，深感憂慮。

該內容最後強調，大家都認為，乒乓球作為國球，讓運動員就更加專注於訓練場和賽場，在球場傳播正能量，回報外界關注的厚愛，贏得更廣泛支持是最好方式。

回顧中國官方決心打擊「飯圈文化」，去年巴黎奧運期間是導火線之一，中國球迷的「飯圈」現象引發官方高度關注。公安機關表態，會與有關機關依法嚴厲打擊亂象，官方媒體也發文批評「飯圈」風氣，對於中國社交媒體平台激進、詆毀的內容展開清理行動，刪除數萬條貼文。

2025年1月11日起，多名中國羽毛球運動員率先解散微博粉絲群，男雙及混雙選手何濟霆群內表明「被要求抵制飯圈文化」，同時批評瘋狂粉絲「跟拍跟機（跟隨乘搭飛機）」行為。

▲▼孫穎莎王楚欽混雙金牌。（圖／央視新聞）

▲中國體育局出重手政治「飯圈」文化，孫穎莎、王楚欽表態支持。（圖／央視新聞）

幾天後，中國體育總局局長高志丹15日宣布，治理體育「飯圈」亂象是當務之急，中國乒乓球手王楚欽及體操運動員張博恆也在同日解散微博粉絲群。由於「飯圈」文化近年常被批評嚴重影響中國體育界，其中乒乓球界最受關注，王楚欽也是飽受「飯圈」文化困擾主要人物之一。

包括中國「球后」孫穎莎在巴黎奧運女子桌球單打決賽中，敗給同隊的陳夢，拿下銀牌。賽後「孫穎莎親簽小卡」在中國國內被炒至1.3萬元（人民幣，下同，約台幣6.2萬元），讓不少球迷直呼，「別把飯圈文化帶到體育界！」

大陸官方出重手整治「飯圈」文化，首先端正國球乒乓球體育風氣。《澎湃新聞》報導稱，自行解散官方粉絲群的王楚欽表示，「我已正式解散粉絲群，請大家和我一起在乒乓球賽場上見證國乒更多輝煌時刻。感謝大家的理解與支持，讓我們一起為國乒加油！為清朗網路空間貢獻一份力量！」

孫穎莎則說，「全力以赴、為國爭光是我的光榮使命。感謝球迷朋友們一直以來的支持和理解。請大家多多聚焦賽場，關注我們在賽場上的表現，和我們一起拒絕偏離體育本質的狂熱，遠離『飯圈』侵擾，共同守護體育的純粹和美好。」

「飯圈文化」解釋：

粉絲文化（英語：fandom、fan culture），又稱為粉都、迷文化、飯圈，是指對某個事物有共同興趣的愛好者（fan，音譯為「粉絲」）所形成的亞文化。「飯圈」一詞在大陸較常見，其以偶像為中心，依托各種網絡社交媒體建構自己的生活和行為方式，久而久之形成了一種以「追星」和「造星」為核心是一個文化術語，指一群粉絲組成的組織和團體，自發地給偶像助威或宣傳。 

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大陸國乒孫穎莎王楚欽飯圈亂象整治

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