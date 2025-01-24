憲訴法修惡「高中生硬起來」！聯合聲明：自由民主毀於一旦

▲立法院針對《憲訴法》覆議案展開投票。（圖／記者杜冠霖攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

藍白這個會期強勢三讀選罷法、憲訴法、財劃法，目前送出憲訴法。日前，台中一中等學生自治會發表聯合聲明，認為此刻憲法法庭的危機不是政治問題，而是整個憲政體制、國家制度的崩壞，喊話立法院莫罔顧憲政秩序、過度遷就政黨、個人的政治利益，「沒有人希望自由民主的社會因政治鬥爭毀於一旦。」

「台中台中一中學生自治串連黨」在粉專貼出聲明，聲明中指出，「憲法法庭」在台灣的憲政體制中，是司法權的絕對權威，是基本人權的擔保，在許多時候，甚至必須承受來自於代表主流民意的行政權、立法權的政治壓力，並作為守護弱勢、少數群體權益的最後防線。

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當學生面對不合理的懲處，除了向校方申訴，還能行使「訴願」及「行政訴訟」程序，或由司法保護學生受憲法保障的的受教權等一連串程序，都是經由司法院大法官進行「憲法解釋」保障的案例。過去就曾有不只一案大法官會議，是極盡保障學生受教權的案例。

但憲訴法修正案，將憲法法庭召開門檻及表決門檻大幅提高，如此不正常的門檻，即便最終成功施行，也會導致憲法法庭運作效率嚴重拖累。另外，相關修法還打破憲政秩序、逾越立委職權，「以多數暴力破壞了憲法法庭與司法院在法律上的獨立性」。

聲明強調，「憲法法庭是憲法保障人民權益的最大救濟手段，是人民捍衛自身權利的最強硬手段，如果憲法法庭的判決效率被大幅拖慢——甚至完全停擺，那麼許多議題的推動、許多個案權益的爭取都將化為無物。」因此，此刻憲法法庭的危機全然不是政治問題，而是整個憲政體制、國家制度的崩壞。

學生呼籲，希望作為國家最高立法機關的立法院，以及由人民選舉產生的立法委員，代表人民行使立法權的同時，莫要罔顧憲政秩序、過度遷就政黨、個人的政治利益，請謹慎看待自身職權的影響力，並且理性面對不同意見的溝通，「沒有人希望自由民主的社會因政治鬥爭毀於一旦。」

除了台中台中一中學生自治串連黨，聯合聲明團體還包括新北板橋高中板中裙眾聯萌、台中台中一中學習歷程忘記存黨、彰化二林高中第七屆學生會、台南家齊高中佰拾伍屆學生會、屏東東港高中第十四屆學生會、高中職民主議政連線，以及救國高中生等高中學生自治組織。