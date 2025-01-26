藍白凍1607億元預算　王婉諭預告新會期戰場：過完年國會攻防展開

▲立法院審查中央政府總預算三讀通過，黃國昌幫國民黨拍照。（圖／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

藍白聯手大砍總預算的後遺症逐漸浮現，甚至可能在年後引發更多問題。時代力量黨主席王婉諭分析預算審查結果以及解凍程序進行，強調預算解凍將成為下會期的關鍵議題，「過完年後，國會的攻防即將展開。」

王婉諭指出，今年總預算審查中，除了「減列」外，還有高達1607億元的預算遭到凍結。她警告，如果這些凍結預算無法在經費耗盡前解凍，部分政府機關的正常運作恐將受到嚴重影響，特別是包括總統府、行政院、中選會等機構，其業務費凍結比例高達70%。

「中選會罷免預算、外交部與能源署的業務費也被凍結50%，若下會期無法順利解凍，這些機關可能面臨業務停擺的危機。」王婉諭表示，解凍案成為下會期的重要關鍵。

針對預算凍結的原理，王婉諭解釋，預算凍結是立法委員暫時剝奪行政機關使用特定預算的權力，只有在行政機關滿足附加條件後，才可以申請解凍。合理的凍結案應有明確目的與執行要求，比例也需合適，但有時凍結案可能被濫用，成為政治操作的工具，例如用於推動特定政策正名等。

至於解凍程序，王婉諭表示，過去行政機關只需在一定期限內提交書面報告，或向委員會作專案報告即可申請解凍。但今年的部分凍結案新增了更高門檻，例如國防部業務費凍結30%，還被要求必須執行完30%的預算後，才能申請解凍剩餘部分，「這等於阻礙了行政機關按以往節奏，及早準備解凍程序的可能性。」

王婉諭批評，這一做法對國防等重要業務帶來了巨大挑戰，甚至可能影響國家安全，今年藍白兩黨在部分凍結案中新增了必須經院會同意的條件，這與以往只需委員會審查即可的規定不同，大大提高了解凍難度。「院會每週僅有兩次議程，又需處理大量法案，如果預算解凍都必須經過院會同意，勢必導致進程延宕。」她擔憂，藍白兩黨若持續抵制，可能導致部分凍結案在年底前仍無法解凍，等同於實質刪減這些預算。

王婉諭進一步說明，立法院一年有兩個會期，分為「預算會期」和「法案會期」，年後展開的會期將以審查法案為主。但她憂心，解凍案是否有足夠的時間處理仍是未知數，而重要的民生法案是否會因政治操作再次遭到犧牲，更需要外界關注。

「過完年後，國會的攻防即將展開。」王婉諭最後呼籲，立法院與行政機關應共同負責，避免預算爭議對政策推動與公共利益造成更大影響。