選罷法送出立法院　前中選會主委分析：罷免案連署規範仍適用舊法

▲立法院審查《選罷法》，群眾於立法院外濟南路集結，要求退回惡法。（圖／記者李毓康攝）



記者皮心瑀／台北報導

立法院去年12月20日三讀通過連署加嚴的《公職人員選舉罷免法》部分條文修正案，24日終於送至行政院，不過政院隨即加開臨時院會表示將提出覆議。中選會前主委陳英鈐表示，根據選罷法第131條規定，只要加嚴版的選罷法還沒有生效之前已向中選會提出之罷免案，就要適用舊法，連署不需要附身分證影本。

藍營去年雙修選罷法，但除了連署要求附身分證影本，即所謂「連署加嚴版」完成三讀外，另一要求罷免同意票數，需超過當選得票數的「加一版」，則僅完成委員會初審而已。

民進黨團總召柯建銘已發出超甲級動員，要求綠委將服務處變成罷免連署站，而罷免團體也力拚在農曆春節後的開工日，就將罷免藍委的第一階段連署書送入中選會。由於立法院已送出連署加嚴版的選罷法修正案，罷免團體等於要跟時間賽跑。因為根據選罷法第131條規定，「本法修正施行前已發布選舉公告之選舉，或已向主管選舉委員會提出之罷免案，仍適用修正前之規定。」

陳英鈐表示，選罷法第131條就是台灣罷免制度的辛酸結晶，只要加嚴版的選罷法還沒有生效之前已向中選會提出之罷免案，就要適用舊法，連署不需要附身分證影本。

陳英鈐說明，1994年民團準備罷免「擁核立委」，罷免投票前兩個月，立法院臨時變更遊戲規則，投票率必須超過1/2 ，並且同意票超過有效票1/2 。當時適用新法保住擁核立委，引發巨大爭議。

陳英鈐回顧，2003年許宗力教授國科會研究報告結論指出，基於法治國家法律不溯及既往原則，選舉罷免程序一旦啟動，縱使中途法律修改，仍然應該適用舊法。

陳英鈐指出，2005年行政院提案選罷法第131條修正案，2007年立法院通過。這個條款當時具有保障1994年超嚴版選罷法不會因為修改就立即失效，而2014年到2015年割闌尾運動因為超嚴版的選罷法而功虧一簣，引起降低罷免門檻的社會共識。

陳英鈐表示，2016年罷免門檻改為「罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上」，連署不需要附上身分證影本，捲起千堆雪。2024年立法院打群架通過憲法訴訟法、選罷法和財政劃分法。但因為不明原因，選舉罷免法第131條並未修正，而且選舉罷免法修正案一直拖到2025年1月24日下午才送到行政院。行政院立刻提出覆議。