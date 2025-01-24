快訊／藍營函請立院送出「罷免連署加嚴」　趕不上2／1大罷免開跑

▲立法院表決選罷法修嚴。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院去年12月20日院會三讀修正通過選罷法、財劃法、憲訴法等三大案，其中只有憲法訴訟法於三讀後送總統府咨請公布，選罷法、財劃法則因國民黨團要求暫緩送出，也讓預期2月1日後的大罷免戰再添變數。國民黨團今（24日）函請立法院送出「罷免門檻加嚴」版的選罷法，讓罷免連署要附上身分證影本，但考量到行政院可能提覆議，若覆議沒過，總統才會公告，所以最快也要等到2月下旬生效，難以趕上2月1日罷免開跑日。

立法院院會去年底三讀通過財劃法、憲訴法，以及選罷法修正條文，不過行政院僅收到憲訴法。據了解，國民黨一群熟稔議事規的「議事智囊團前輩」預判，民進黨政府會利用新憲訴法未生效的「時間差」，來對選罷法、財劃法聲請暫時處分，所以與黨團進行一連串的討論，最後決定將財劃法、選罷法「函請暫緩由總統公布」，以「延後送出」的方式來因應。

國民黨團以內政委員會召委徐欣瑩、財政委員會召委陳玉珍代表，於去年12月27日發文給立法院長韓國瑜，建請延緩咨請總統公布選罷法、財劃法修正條文。當時被民進黨團總召柯建銘痛批是毀憲亂政，更揚言發動雙罷，罷免國民黨區域立委及立法院長韓國瑜，並將相關議事人員送監察院彈劾。

柯建銘今再度喊話，大罷免、大成功的時機已經成熟，搶救國家剩這11天而已，也要發布民進黨團首次也是唯一一次的「超甲級甲動」，這是請求也是命令，黨團成員要當後援部隊，提供服務處協助連署，「在開工那天送進中選會。」

國民黨團今稍早函請立法院送出「罷免門檻加嚴」版的選罷法，讓罷免連署要附上身分證影本。藍營分批處理的決定，恐怕反而錯失良機，如今就算即刻送交政院，也難以趕上2月1日罷免開跑日。

民進黨立委王義川就分享相關訊息，並喊話，要緊要緊！就在剛剛五點下班前，立法院把選罷法罷免加身分證的修法已經送到行政院，今年過年大家真的要加速了。

