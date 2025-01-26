　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

塔塔加黃喉貂去年3起路殺　玉管處籲少用喇叭、遠光燈+減速慢行

▲黃喉貂屬日行性動物，且可在公路上常見蹤影。（圖／玉山國家公園管理處提供）

▲黃喉貂屬日行性動物，且可在公路上常見蹤影。（圖／玉山國家公園管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

農曆春節連假到，許多民眾會闔家開車上山走春，玉山國家公園管理處指出，呼籲用路人行經塔塔加地區道路時，應減少不必要的高音喇叭及遠光燈的使用，並且在安全範圍內減速慢行，減少對野生動物的干擾，對自己的用路安全也更有保障。

玉管處指出，棲地環境優良的塔塔加地區是野生動物的家園，鼬獾、黃喉貂、臺灣水鹿及臺灣黑熊等大小體型的哺乳類動物都在此處活動，也常有目擊紀錄；得益於公路的建設，民眾除可透過大眾交通運輸或自行駕駛各式交通工具來此欣賞高山景觀，也有和野生動物於道路相遇的機會。

▲▼臺灣水鹿會避開人類活動時間，常在傍晚之後可看到蹤影；臺灣山羌日夜皆會活動，但也對道路有趨避行為。

▲▼臺灣水鹿會避開人類活動時間，常在傍晚之後可看到蹤影；臺灣山羌日夜皆會活動，但也對道路有趨避行為。

▲玉管處呼籲民眾進入山區「停、看、聽」，與野生動物和平共處。（圖／玉山國家公園管理處提供）

然而野生動物並沒有「過馬路」的概念，每次穿越公路都像參加生死考驗，特別是夜間的車燈強光會讓其無所適從，僵立不動或慌亂竄逃，造成路殺事件，動物屍體又將吸引其他動物前往覓食，無意中遭受人類的二次傷害；以黃喉貂為例，根據玉管處的路死動物自主監測調查，113年塔塔加地區就發生3起路殺事件，令人唏噓不已。

▲公路上及塔塔加步道上，黃昏時也經常可見帝雉出沒。（圖／玉山國家公園管理處提供）

▲公路上及塔塔加步道上於黃昏時也經常可見帝雉出沒。

玉管處另於109年度委託研究團隊在塔塔加地區運用自動相機，監測遊客與臺灣陸域最大草食動物臺灣水鹿臺灣水鹿的活動狀況，比較出現頻度、活動模式與空間分布，結果顯示其對人類活動相當敏感，目前白天要遭遇的機會不高，然而近來仍有民眾在公路上目擊或拍攝到水鹿在新中橫公路狂奔的畫面，該處將持續關注並與鄰近園區公路局及相關專家學者研商討論，評估未來水鹿在交通安全可能造成的隱憂，及研擬後續的改善措施。

玉管處籲請駕駛者進入園區時，務必熟知下列事項：1.減速並在安全範圍內行駛，特別是在公路隧道周邊，由於燈光昏暗、視線不佳，更易發生事故，讓野生動物更多時間穿越公路，也讓自己從容觀察路面變化；2.減用不必要的高音喇叭或遠光燈使用，以減少對野生動物的驚擾；3.通報，若在路上發現路死動物，可將相關資訊通報玉管處各遊客服務中心據點，以利更了解其於各路段的活動情形及路殺風險。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
父遺體運抵二殯！林葉亭哭紅雙眼　晚輩攙扶白髮母
林葉亭父陳屍處鐵門擋著！屋主曾「拒警搜查」　死亡不超過3天
電動車4死！小舅子曝：姊夫習慣輔助駕駛　質疑租賃車故障
林葉亭昔談照顧失智父「突轉變急看診」！憶發病前狀況落淚
電動車擠8人！自撞4死　家屬悲赴殯儀館認屍
過年紅包怎麼包？　專家1撇步「錢會再回頭」
電動車4死！副駕妻「全身40%傷燙傷」　弟曝：不樂觀

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

失智父遺體運抵二殯！林葉亭哭紅雙眼　晚輩攙扶白髮母走進

電動車自撞4死！小舅子曝：姊夫習慣輔助駕駛　質疑車輛故障釀禍

2歲兒搭電動車遇死劫！悲痛母回車內找遺物　留下皮卡丘沒帶走

電動車擠8人！自撞分隔島起火釀4死　家屬悲赴殯儀館認屍

彰化巨鹿闖快速道路遭撞飛！女駕駛尖叫喊「阿彌陀佛」

國1岡山路段4車追撞　返鄉車流大塞半小時恢復

塔塔加黃喉貂去年3起路殺　玉管處籲少用喇叭、遠光燈+減速慢行

電動車休息站自撞4死！副駕妻「全身40%傷燙傷」　弟曝：不樂觀

彰警威力掃蕩！臨檢逮2通緝犯　他爛醉撞車驚人酒測曝

林葉亭父11天才找到原因曝！2搜救犬繞了3大圈　園丁整地才發現

楊梅休息站電動車超載「自撞起火」　目擊者：想救大人也來不及

#妡蔆 教粉絲們喊口號 #一粒 偷放空被抓包反應超可愛XD

謝盈萱尾牙抽走最大獎 Lulu崩潰「衝上台大鬧」XD

行人過馬路遭重機擦撞「刷卡」 超暖駕駛見她不敢過幫擋車

楊梅休息站車禍畫面曝光　電動車自撞「全面燃燒」

寒流來沒熱水be like：#車銀優

奴才調皮把手塞進貓懷裡　牠順勢當抱枕狂蹭繼續睡

年前賠慘了！ 高雄婦騎車沒看路撞「移動豪宅」麥拉倫

【黏人精寶寶】媽媽一放下哭哭+踢腿腿 上升後成功討到抱抱

敖犬跟大家有心結..攜伴喝喜酒包3600　阿緯還原「這是約定」：答應要做到！

失智父遺體運抵二殯！林葉亭哭紅雙眼　晚輩攙扶白髮母走進

電動車自撞4死！小舅子曝：姊夫習慣輔助駕駛　質疑車輛故障釀禍

2歲兒搭電動車遇死劫！悲痛母回車內找遺物　留下皮卡丘沒帶走

電動車擠8人！自撞分隔島起火釀4死　家屬悲赴殯儀館認屍

彰化巨鹿闖快速道路遭撞飛！女駕駛尖叫喊「阿彌陀佛」

國1岡山路段4車追撞　返鄉車流大塞半小時恢復

塔塔加黃喉貂去年3起路殺　玉管處籲少用喇叭、遠光燈+減速慢行

電動車休息站自撞4死！副駕妻「全身40%傷燙傷」　弟曝：不樂觀

彰警威力掃蕩！臨檢逮2通緝犯　他爛醉撞車驚人酒測曝

林葉亭父11天才找到原因曝！2搜救犬繞了3大圈　園丁整地才發現

大罷免潮／被當議員練兵場　吳思瑤自信接戰嗆藍營策略「走嘸知路」

台中林酒店疑食物中毒累積通報14人　食藥署令1／28限期改善

文彬27歲冥誕⋯車銀優墓園幫他慶生！貼合照：我好想你　勝寛催淚現蹤

管委會可以直接罰住戶錢嗎？　律師解答了

房東曾警告鬧鬼！夫妻不信邪裝修新家　牆後發現「隱藏暗門」

新年走春紅色穿搭技巧　兩件式套裝氣場大開、細節點綴高招又高級

失智父遺體運抵二殯！林葉亭哭紅雙眼　晚輩攙扶白髮母走進

林葉亭父陳屍處有鐵門擋著！屋主曾「拒警入內搜查」　死亡不超過3天

自由行必備！高雄「好玩卡3日券」任選5景點暢遊　大眾運具搭到飽

11歲收藏家拒30年季票交換　仍要拍賣史金恩茲簽名卡

【白鯨版APT.】跟飼養員尬舞搖頭晃腦模樣超可愛～

社會熱門新聞

即／父失聯11天陳屍私人庭院水池　林葉亭現場崩潰

網購電商夫妻楊梅休息站自撞　2死6傷

父失聯11天尋獲遺體　林葉亭趕赴現場認屍崩潰爆哭

楊梅休息站電動車自撞4死！　估用「三元鋰電池」出事秒燒沒時間跑

楊梅休息站2死6傷　死傷名單曝

即／林葉亭父親失蹤11天　至善路某民宅水池發現男屍

電動車自撞瞬間起火！目擊者哽咽還原

電動車一家8人自撞2死　27秒影片曝

小女友酒醉！渣男友和麻吉竟在學校操場3P

林葉亭父11天才找到原因曝　園丁整地才發現

楊梅休息站自撞釀2死！駕駛火勢撲滅才被救出

電商夫妻返鄉遇死劫！目擊者還原驚險救援過程

劉憲治中槍身亡相驗　妻子到場

即／再增2死！楊梅休息區自撞起火　2幼童搶救仍不治

更多熱門

相關新聞

能源署「靈活用電6撇步」　電器加裝定時器可年省683元

能源署「靈活用電6撇步」　電器加裝定時器可年省683元

農曆蛇年到來，經濟部能源署提供民眾「靈活用電6撇步」，例如為家中電器加裝定時器，適時關閉電源，或是換成省電燈泡並養成隨身關燈習慣，就可年省約683元費用。

草坪頭櫻花季4000棵爭艷　信義警分局即日起交管

草坪頭櫻花季4000棵爭艷　信義警分局即日起交管

過年限定！全台唯一算命市集在台南

過年限定！全台唯一算命市集在台南

賞櫻、泡湯！新北「4條走春路線」

賞櫻、泡湯！新北「4條走春路線」

推薦5款精美年節伴手禮

推薦5款精美年節伴手禮

關鍵字：

玉山國家公園走春停看聽野生動物黃喉貂路殺台灣水鹿

讀者迴響

熱門新聞

即／父失聯11天陳屍私人庭院水池　林葉亭現場崩潰

父失聯11天尋獲遺體　林葉亭趕赴現場認屍崩潰爆哭

網購電商夫妻楊梅休息站自撞　2死6傷

楊梅休息站電動車自撞4死！　估用「三元鋰電池」出事秒燒沒時間跑

楊梅休息站2死6傷　死傷名單曝

快訊／國家警報響！　07：38地震

即／林葉亭父親失蹤11天　至善路某民宅水池發現男屍

即／台南震後　00:10屏東三地門5.3地震

電動車自撞瞬間起火！目擊者哽咽還原

電動車一家8人自撞2死　27秒影片曝

台南連續地震「國中圍牆倒塌」　民宅受損

林葉亭今凌晨才淚喊「爸趕快回家！」9小時後尋獲遺體

快訊／全台有感！07：38台南規模5.7地震　最大震度4級

台灣南部00：10地牛翻身！多地區有感

30元買12元蔬菜找多少錢？　數學題難倒小學生：不是18元

更多

最夯影音

更多

楊梅休息站電動車超載「自撞起火」　目擊者：想救大人也來不及

#妡蔆 教粉絲們喊口號 #一粒 偷放空被抓包反應超可愛XD

謝盈萱尾牙抽走最大獎 Lulu崩潰「衝上台大鬧」XD

行人過馬路遭重機擦撞「刷卡」 超暖駕駛見她不敢過幫擋車

楊梅休息站車禍畫面曝光　電動車自撞「全面燃燒」

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面