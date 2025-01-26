塔塔加黃喉貂去年3起路殺　玉管處籲少用喇叭、遠光燈+減速慢行

▲黃喉貂屬日行性動物，且可在公路上常見蹤影。（圖／玉山國家公園管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

農曆春節連假到，許多民眾會闔家開車上山走春，玉山國家公園管理處指出，呼籲用路人行經塔塔加地區道路時，應減少不必要的高音喇叭及遠光燈的使用，並且在安全範圍內減速慢行，減少對野生動物的干擾，對自己的用路安全也更有保障。

玉管處指出，棲地環境優良的塔塔加地區是野生動物的家園，鼬獾、黃喉貂、臺灣水鹿及臺灣黑熊等大小體型的哺乳類動物都在此處活動，也常有目擊紀錄；得益於公路的建設，民眾除可透過大眾交通運輸或自行駕駛各式交通工具來此欣賞高山景觀，也有和野生動物於道路相遇的機會。

▲▼臺灣水鹿會避開人類活動時間，常在傍晚之後可看到蹤影；臺灣山羌日夜皆會活動，但也對道路有趨避行為。

然而野生動物並沒有「過馬路」的概念，每次穿越公路都像參加生死考驗，特別是夜間的車燈強光會讓其無所適從，僵立不動或慌亂竄逃，造成路殺事件，動物屍體又將吸引其他動物前往覓食，無意中遭受人類的二次傷害；以黃喉貂為例，根據玉管處的路死動物自主監測調查，113年塔塔加地區就發生3起路殺事件，令人唏噓不已。

▲公路上及塔塔加步道上於黃昏時也經常可見帝雉出沒。

玉管處另於109年度委託研究團隊在塔塔加地區運用自動相機，監測遊客與臺灣陸域最大草食動物臺灣水鹿臺灣水鹿的活動狀況，比較出現頻度、活動模式與空間分布，結果顯示其對人類活動相當敏感，目前白天要遭遇的機會不高，然而近來仍有民眾在公路上目擊或拍攝到水鹿在新中橫公路狂奔的畫面，該處將持續關注並與鄰近園區公路局及相關專家學者研商討論，評估未來水鹿在交通安全可能造成的隱憂，及研擬後續的改善措施。

玉管處籲請駕駛者進入園區時，務必熟知下列事項：1.減速並在安全範圍內行駛，特別是在公路隧道周邊，由於燈光昏暗、視線不佳，更易發生事故，讓野生動物更多時間穿越公路，也讓自己從容觀察路面變化；2.減用不必要的高音喇叭或遠光燈使用，以減少對野生動物的驚擾；3.通報，若在路上發現路死動物，可將相關資訊通報玉管處各遊客服務中心據點，以利更了解其於各路段的活動情形及路殺風險。