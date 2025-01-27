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全球食品價格創新高！　外媒分析今年「這4種」變更貴

▲▼南韓豬肉、牛肉價格上漲，政府試圖透過調降進口豬肉關稅至0%穩定物價。（示意圖／CFP）

▲植物油、牛肉、咖啡和可可，還有蔬果類食品的價格在2025年可能會持續上漲。（示意圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

根據聯合國糧食及農業組織（FAO）最新數據，近期全球食品價格上漲至18個月新高，部分食品類別的價格預計將繼續攀升，其中有4大類食品到了2025年還會持續上漲，包含植物油、牛肉、咖啡和可可，還有蔬果類食品。

1. 植物油（Palm Oil and Other Vegetable Oils）

StoneX金融服務公司農業經紀人張康偉（Cheang Kang Wei，音譯）指出，植物油價格預計將顯著上漲，尤其是棕櫚油，而全球需求增加遇上供應限制是主要原因。

印尼是全球最大的棕櫚油生產國，供應量占全球一半以上，但聖嬰現象影響了印尼的棕櫚果種植。根據印尼棕櫚油協會（Indonesia’s Palm Oil Association）數據，2024年前8個月的國內產量比去年同期下降了近5%。

此外，印尼推動更多棕櫚油用於生物柴油的政策進一步加劇了供應緊張，而其他植物油（如油菜籽油）的價格也可能因類似的供應挑戰而上漲。

2. 牛肉（Beef）

荷蘭合作銀行（Rabobank）農業策略師尼科爾森（Stephen Nicholson）表示，受到美國南部平原嚴重乾旱影響，牛隻大幅減少，進而導致牛肉價格飆升。

美國是全球最大的牛肉生產國之一，亦是主要出口國，根據芝加哥商品交易所的數據顯示，2025年牛犢期貨價格從2024年初至今上漲了16%，達到每磅2.59美元。荷蘭合作銀行英國農業園藝發展委員會（AHDB）均預測，全球牛肉產量的下降將使2025年價格維持高位。

3. 咖啡和可可（Coffee and Cocoa）

BMI 商品分析師比金（Matthew Biggin）指出，儘管咖啡和可可的價格未納入聯合國糧農組織（FAO）的食品價格指數，但這兩項商品的價格波動風險是最大的，糖、咖啡和可可市場相比其他商品存在更高的價格不確定性。

根據BMI的報告，主要咖啡生產國巴西遭遇的不利天氣條件推升了市場的看漲情緒。洲際交易所（ICE）自今年以來，交易的咖啡期貨價格已飆升近70%，達到每磅3.18美元（約台幣103.35元）。

至於可可，市場對全球最大可可生產國象牙海岸（Côte d’Ivoire）暴雨和低品質可可豆的擔憂加劇，進一步推高了可可價格。

儘管目前價格稍微從歷史高位回落，可可期貨仍高於通常水平，目前在美國洲際交易所的交易價格為每公噸9425美元（約新台幣 30.63萬元）。花旗集團的分析師警告，可可價格預計在未來3個月內價格將升至每噸1萬美元（約台幣32.5萬元）。

4. 水果和蔬菜（Fruits and Vegetables）

康乃爾大學（Cornell University）教授里卡德（Bradley Rickard）認為，美國的水果和蔬菜價格將因政策變動而受到嚴重影響。

例如，美國若實施對中國商品加徵關稅的政策，可能導致農業貿易中斷，並影響來自墨西哥的重要供應；墨西哥是美國蔬菜進口的69%及新鮮水果進口的51%的來源地。

里卡德指出，依賴進口的食品價格漲幅最大，而美國本土無法生產的食品受到的衝擊尤為明顯。

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