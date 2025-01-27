快訊／關稅戰喊卡！哥倫比亞態度180度急轉彎：同意川普所有條件

▲美國總統川普與哥倫比亞總統裴卓展開口水戰後，白宮宣布哥倫比亞已同意接收所有北美驅逐的非法移民。（組圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國和哥倫比亞在當地26日因被驅逐移民的接收問題陷入貿易戰。白宮最新消息指出，哥倫比亞已同意川普總統的所有條件，無限制地接收從美遣返的所有非法移民，而美國原本要對這個南美國家祭出的關稅與制裁將暫時喊卡，同時也不會簽署《國際緊急經濟權力法》。

綜合外媒報導，美國總統川普上任後，展開了大規模驅逐非法移民行動，不過哥倫比亞卻拒絕讓搭載被驅逐移民的2架美國軍機降落該國。隨後，川普在自家平台真實社群（Truth Social）發文道，哥倫比亞此舉危機了美國的國家安全，決定對所有進入美國的哥倫比亞商品徵收25%的關稅。

這項關稅將在一周內升至50%，而美國也將對哥倫比亞政府官員實施旅行禁令及撤銷簽證，並祭出經濟制裁。隨後，哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）不甘示弱，揚言要對美國進口的商品課徵50%關稅。

裴卓才剛放完狠話不到1小時，彭博社最新報導就引述白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）指出，哥倫比亞政府「已同意川普總統的所有條款，包括無限制地接收所有從美國遣返的哥倫比亞非法移民與美國軍機」，而美國也將暫停原本要祭出的關稅與制裁。哥倫比亞方暫時還未對此作出回應。

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