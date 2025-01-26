　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吳春城推壯世代遭質疑　綠委群起喊要廢止壯促法

▲吳春城。（圖／記者屠惠剛攝）

▲吳春城。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

民眾黨立委吳春城積極推動《壯世代政策及產業發展促進法》，卻疑似涉嫌圖利，並未利益迴避。對此，民進黨立委除陳培瑜，包括林俊憲、郭昱晴等皆紛紛跳出來表示將在開議後廢止壯促法。

吳春城力促《壯世代產業促進法》三讀，近日卻遭踢爆早將「壯世代」三字註冊商標，雖已辭去壯世代教科文協會理事長一職，但家人也在相關單位工作，疑似違反利益迴避之規範。

陳培瑜率先表示，自己將提案廢止這部法律，批評壯促法乍看之下是為壯年族群謀福利，但實際上，不僅跟國際上同類政策無法接軌，更變成某些政治人物操弄資源的工具。郭昱晴隨後則喊話，要和陳培瑜一起提案。

林俊憲也表態，新會期他的第一個法律提案，將會是壯促法廢止案。這幾天越來越多事證爆出來，先自創名詞、註冊商標並搶佔詮釋權、用立委權力使自創名詞成為法律用詞、用預算案逼迫各部會妥協。簡單來說，這就是一場針對政府提供給中高齡者資源與補助的「系統性掠奪」。而且，牽涉到的1200億預算只是開始，政府預算也是一種投資，希望民間一起投入相關產業，共同因應高齡社會。從吳春城等人註冊商標的意圖看來，他們不只是著眼於政府，連民間的錢也要挖，性質相當惡劣。

面對質疑，吳春城表示，他已請辭協會所有職務，無權為協會決定，且壯世代商標並非為他個人所有，但為避免錯誤訊息影響公眾的正確認知，這幾天與兩個權責單位情商，獲得兩方同意承諾如下，並由他代為發表聲明：第一，壯世代教科文協會不參與中央政府及所屬機關標案。第二，壯世代社會企業的商標願提供公益用途無償使用。

吳春城也澄清，針對立法院預算審查中凍結部分預算的爭議，這些提案的目的是促使行政機關更加重視「壯促法」的執行，並非刪減預算。他深信，政府部門應用心推動符合高齡社會需求的政策，而非流於形式，凍結預算只是溝通的一種手段，並非出於惡意或個人利益。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／林葉亭父親失蹤11天　水池發現疑似男屍
楊梅休息站啟用3年　頻傳車輛撞分隔島！已釀5死15傷
富二代迷上美女露點直播！　用周杰倫門票詐騙全拿去抖內
川普鬆口！「WHO滿足1條件」就考慮重新加入
趙露思拄拐杖復出！爆遭公司求償天價違約金　本人親回應
電商夫妻返鄉遇死劫！目擊者還原：後座安全帶纏一起

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

藍白凍1607億元預算　王婉諭預告新會期戰場：過完年國會攻防展開

爆吳思瑤、吳沛憶質詢與主提案「消極數量」　藍青年批欠罷免

曾被柯文哲嫌沒效率　國會公報揭密「表決響鈴7分鐘」原因

吳春城推壯世代遭質疑　綠委群起喊要廢止壯促法

春節上班薪資怎麼算？　北市曝這4天須發雙倍薪水

罷免連署書大缺貨！　她驚呆：拿連署書比拿春聯多

大罷免潮／地方酸「除銹」恐淪作秀　李彥秀組織盤難撼動

大罷免潮／話題女王徐巧芯「仇恨值飆升」　成綠營「指標性山頭」

失去5500萬政黨補助款後　時力政治獻金創5年來新高

陳水扁表態了！　寫5字「罷免救台灣」曝不滿心聲

楊梅休息站電動車超載「自撞起火」　目擊者：想救大人也來不及

#妡蔆 教粉絲們喊口號 #一粒 偷放空被抓包反應超可愛XD

謝盈萱尾牙抽走最大獎 Lulu崩潰「衝上台大鬧」XD

楊梅休息站車禍畫面曝光　電動車自撞「全面燃燒」

年前賠慘了！ 高雄婦騎車沒看路撞「移動豪宅」麥拉倫

行人過馬路遭重機擦撞「刷卡」 超暖駕駛見她不敢過幫擋車

奴才調皮把手塞進貓懷裡　牠順勢當抱枕狂蹭繼續睡

寒流來沒熱水be like：#車銀優

兒子抓周選警槍來回撿起　警察父母崩潰：不要這個

過年前賠慘了！高雄婦騎車沒看路撞「移動豪宅」麥拉倫　畫面曝光

藍白凍1607億元預算　王婉諭預告新會期戰場：過完年國會攻防展開

爆吳思瑤、吳沛憶質詢與主提案「消極數量」　藍青年批欠罷免

曾被柯文哲嫌沒效率　國會公報揭密「表決響鈴7分鐘」原因

吳春城推壯世代遭質疑　綠委群起喊要廢止壯促法

春節上班薪資怎麼算？　北市曝這4天須發雙倍薪水

罷免連署書大缺貨！　她驚呆：拿連署書比拿春聯多

大罷免潮／地方酸「除銹」恐淪作秀　李彥秀組織盤難撼動

大罷免潮／話題女王徐巧芯「仇恨值飆升」　成綠營「指標性山頭」

失去5500萬政黨補助款後　時力政治獻金創5年來新高

陳水扁表態了！　寫5字「罷免救台灣」曝不滿心聲

藍白凍1607億元預算　王婉諭預告新會期戰場：過完年國會攻防展開

快訊／林葉亭父親失蹤11天　至善路某民宅水池發現男屍

曾困維冠61小時！「思樂冰妹妹」現身楠西災區　帶工班助房屋修繕

能源署「靈活用電6撇步」　電器加裝定時器可年省683元

台北市社宅17案進行中！　2025年預計完工460戶

真的好兄弟！29歲男遭詐130萬「夜市熱鬧我孤單」　友人秒察不對勁

薔薔隱藏人脈太狂！尾牙竟有「總統府大咖」到場　真實私交曝光

姜白虎年薪1600萬責任感重　多練捕手本季FA挑戰大聯盟？

川普「邊境沙皇」出手了！　放話：每天派軍機驅逐移民

《單身即地獄4》男成員私服風格　陸俊書演過《Sweet Home》是穿搭高手

#妡蔆 教粉絲們喊口號 #一粒 偷放空被抓包反應超可愛XD

政治熱門新聞

罷免連署書大缺貨！　她驚呆：拿連署書比拿春聯多

陳水扁表態了！　寫5字「罷免救台灣」曝不滿心聲

大罷免潮／地方酸「除銹」恐淪作秀　李彥秀組織盤難撼動

大罷免潮／話題女王徐巧芯「仇恨值飆升」　成綠營「指標性山頭」

大罷免第一槍！國民黨部發動「罷惡委」連署　要罷免蔡其昌、何欣純

春節上班薪資怎麼算？北市曝答案

吳春城「壯世代」涉違利益迴避　綠委開議後將提廢止壯促法

失去5500萬政黨補助款後　時力政治獻金創5年來新高

基隆東岸商場產權官司勝訴　市府盼騰空還地

吳宗憲：執政黨可怕到大法官都不敢對抗

大罷免潮／被鎖定為頭號目標！　葉元之：「熱戰」反制不憂讒畏譏

吳春城推壯世代遭質疑　綠委群起喊要廢止壯促法

2026重返政界？被點名征戰高雄、花蓮　趙天麟：沒有任何念想

罷免團體貼「台灣禁止國民黨」　柳采葳批製造垃圾要檢舉

更多熱門

相關新聞

吳春城「壯世代」涉違利益迴避　綠委開議後將提廢止壯促法

吳春城「壯世代」涉違利益迴避　綠委開議後將提廢止壯促法

白委吳春城力推壯世代促進法，但他直至去年底仍身兼壯世代教科文協會理事長、搶先註冊相關商標，他所創立的「壯世代協會」也拿到多項政府標案，相關職缺由家人負責。總預算審查時，吳春城提出上千萬的預算凍結案，要求將「銀髮族」等全面更名為「壯世代」。對此，綠委陳培瑜今（25日）表示，年後開工立刻提案廢止壯促法，立法院應該服務人民，而不是少數人的政治秀。要誠心邀請其他委員一起連署，支持廢止這部無效的法律。

憲訴法生效？　柯建銘曝一招：藍營三法已被圍死「整個會期都洗溝」

憲訴法生效？　柯建銘曝一招：藍營三法已被圍死「整個會期都洗溝」

蔡壁如開戰稱民眾黨「不當小弟」　黃國昌：會虛心聆聽

蔡壁如開戰稱民眾黨「不當小弟」　黃國昌：會虛心聆聽

吳春城力推壯世代惹議　黃國昌：利益迴避原則是民眾黨重要價值

吳春城力推壯世代惹議　黃國昌：利益迴避原則是民眾黨重要價值

不認同壯世代被吳春城凍特別費　呂建德「無歉可道」：要砍多少隨便你

不認同壯世代被吳春城凍特別費　呂建德「無歉可道」：要砍多少隨便你

關鍵字：

壯世代壯促法立委民眾黨

讀者迴響

熱門新聞

網購電商夫妻楊梅休息站自撞　2死6傷

即／台南震後　00:10屏東三地門5.3地震

快訊／國家警報響！　07：38地震

楊梅休息站2死6傷　死傷名單曝

電動車自撞瞬間起火！目擊者哽咽還原

電動車一家8人自撞2死　27秒影片曝

快訊／全台有感！07：38台南規模5.7地震　最大震度4級

台灣南部00：10地牛翻身！多地區有感

台南連續地震「國中圍牆倒塌」　民宅受損

台南、屏東一晚接連規模5.7、5.3地震　氣象署回應了

少見的強度！寒流暴跌溫溼雨變天探6°C

小女友酒醉！渣男友和麻吉竟在學校操場3P

楊梅休息站自撞釀2死！駕駛火勢撲滅才被救出

30元買12元蔬菜找多少錢？　數學題難倒小學生：不是18元

「國民男主持人」痛毆女工作人員

更多

最夯影音

更多

楊梅休息站電動車超載「自撞起火」　目擊者：想救大人也來不及

#妡蔆 教粉絲們喊口號 #一粒 偷放空被抓包反應超可愛XD

謝盈萱尾牙抽走最大獎 Lulu崩潰「衝上台大鬧」XD

楊梅休息站車禍畫面曝光　電動車自撞「全面燃燒」

年前賠慘了！ 高雄婦騎車沒看路撞「移動豪宅」麥拉倫

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面