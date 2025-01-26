吳春城推壯世代遭質疑　綠委群起喊要廢止壯促法

▲吳春城。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

民眾黨立委吳春城積極推動《壯世代政策及產業發展促進法》，卻疑似涉嫌圖利，並未利益迴避。對此，民進黨立委除陳培瑜，包括林俊憲、郭昱晴等皆紛紛跳出來表示將在開議後廢止壯促法。

吳春城力促《壯世代產業促進法》三讀，近日卻遭踢爆早將「壯世代」三字註冊商標，雖已辭去壯世代教科文協會理事長一職，但家人也在相關單位工作，疑似違反利益迴避之規範。

陳培瑜率先表示，自己將提案廢止這部法律，批評壯促法乍看之下是為壯年族群謀福利，但實際上，不僅跟國際上同類政策無法接軌，更變成某些政治人物操弄資源的工具。郭昱晴隨後則喊話，要和陳培瑜一起提案。

林俊憲也表態，新會期他的第一個法律提案，將會是壯促法廢止案。這幾天越來越多事證爆出來，先自創名詞、註冊商標並搶佔詮釋權、用立委權力使自創名詞成為法律用詞、用預算案逼迫各部會妥協。簡單來說，這就是一場針對政府提供給中高齡者資源與補助的「系統性掠奪」。而且，牽涉到的1200億預算只是開始，政府預算也是一種投資，希望民間一起投入相關產業，共同因應高齡社會。從吳春城等人註冊商標的意圖看來，他們不只是著眼於政府，連民間的錢也要挖，性質相當惡劣。

面對質疑，吳春城表示，他已請辭協會所有職務，無權為協會決定，且壯世代商標並非為他個人所有，但為避免錯誤訊息影響公眾的正確認知，這幾天與兩個權責單位情商，獲得兩方同意承諾如下，並由他代為發表聲明：第一，壯世代教科文協會不參與中央政府及所屬機關標案。第二，壯世代社會企業的商標願提供公益用途無償使用。

吳春城也澄清，針對立法院預算審查中凍結部分預算的爭議，這些提案的目的是促使行政機關更加重視「壯促法」的執行，並非刪減預算。他深信，政府部門應用心推動符合高齡社會需求的政策，而非流於形式，凍結預算只是溝通的一種手段，並非出於惡意或個人利益。