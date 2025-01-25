吳春城「壯世代」涉違利益迴避　綠委開議後將提廢止壯促法

▲民眾黨立委吳春城。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

白委吳春城力推壯世代促進法，但他直至去年底仍身兼壯世代教科文協會理事長、搶先註冊相關商標，引發利益輸送 質疑。總預算審查時，吳春城提出上千萬的預算凍結案，要求將「銀髮族」等全面更名為「壯世代」。對此，綠委陳培瑜今（25日）表示，年後開工立刻提案廢止壯促法，立法院應該服務人民，而不是少數人的政治秀。要誠心邀請其他委員一起連署，支持廢止這部無效的法律。

壯世代爭議延燒，吳春城在總預算審查時提出多項預算凍結案，要求相關部會把「銀髮族」等詞彙全面更名為「壯世代」，引起綠委吳沛憶當場質疑，吳春城憤而拍桌，此事才登上檯面。吳春城稱這是在做公益、未來「不參與中央政府及所屬機關標案」。不過吳的夫人被時代力量主席王婉諭踢爆，疑似財產申報不實。她並貼出一張吳春城財產申報資料的截圖，在事業投資一欄，吳春城登記妻子的事業投資名稱為「瑪西實業股份有限公司」。但對比經濟部的商工登記資料，吳妻為現任「彥鑫實業股份有限公司」監察人，持股10,000股，未申報。

對此，陳培瑜強調，年後開工立刻提案廢止壯促法，《壯世代政策與產業發展促進法》這部法律，乍看之下是為壯年族群謀福利，但實際上，不僅跟國際上同類政策無法接軌，更變成某些政治人物操弄資源的工具。像吳春城就利用這部法案，讓行政機關淪為私人工具，浪費寶貴的公共資源，卻對民眾實際需求沒有幫助。

陳培瑜表示，自己提案廢止這部法律，就是希望終結這種政治操作，讓資源能回到更重要、更需要的人身上。立法院應該服務人民，而不是少數人的政治秀。要誠心邀請其他委員一起連署，支持廢止這部無效的法律，也希望大家能夠共同參與討論，能給我意見，一起讓台灣的政策更專業、更貼近大家的需求。

綠委林楚茵也表示，從吳春城擔任民眾黨立委一年多來，家族從中央到地方獲取標案金額超過兩千萬，吳春城根本把「利益迴避」當空氣，果然是「吳家壯世代」，一家吃飽「壯四代」！

林楚茵直言，身兼民眾黨團總召與民眾黨代理黨主席的黃國昌完全視而不見，沒有要處理也沒有一句重話！面對媒體質疑，黃國昌竟然把焦點轉移到其他政黨身上，就直接回應你黃國昌，民進黨支持壯世代法案，但我們不恥也無法接受，吳春城身為立委透過預算杯葛來自肥家族事業！

林楚茵表示，過去，黃國昌用一張照片就可以無限上綱惡意連結潑民進黨髒水；如今，面對吳春城家族狂撈壯世代標案竟然裝聾作啞，黃國昌怎麼不出來咆哮太離譜了？還是民眾黨政治人物可以想撈就撈？雙標偽君子。

吳思瑤也指出，《壯促法》一開始就是為立而立、內容既不可行也不合理的「亂法」「怪法」。陸續被踢爆吳春城以立委職權謀取私利，圖利自肥，批判聲四起。在藍白多數下，民進黨只能盡可能透過協商折衝，降低該法對政府執行造成的負面影響。

吳思瑤直言，有人批評民進黨也是合謀共犯，是完全不理解立法過程我們所做的努力，積極補救降低衝擊。至於黃國昌說民進黨在蹭壯世代，不檢討民眾黨藏污納垢，大過年說鬼話，觸的是他自己的霉頭。