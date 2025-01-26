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英媒：中國疑滲透日本沖繩　台海有事時牽制美日行動

▲中國遼寧艦、山東艦雙航母。（圖／翻攝新華社）

▲中國遼寧艦、山東艦雙航母。（圖／翻攝新華社）

文／中央社

英國「每日電訊報」報導，有跡象透露，北京正試圖透過宣傳、外交行動等途徑「無聲入侵」日本沖繩，為未來可能的進犯台灣行動預先鋪陳有利的政治和軍事形勢。

沖繩距台灣不到750公里，境內有近3萬美國駐軍，預期將在「台海有事」時，在日本自衛隊支援下扮演關鍵角色。

每日電訊報（Daily Telegraph）25日發自東京的報導提到，分析家指出，為削弱美日行動能力，中方手段之一是在沖繩當地居民與日本中央政府之間挑起爭端，包括渲染在地經濟問題，以及炒作1879年日本兼併琉球等歷史恩怨。

中國官媒也把握每次機會，宣傳美軍在沖繩的暴行，或者積極凸顯沖繩面積雖僅占日本領土約0.6%，逾70%駐日美軍基地和設施卻集中在當地。

同時，在中文社群媒體也可看到許多宣傳影片，內容主張多數沖繩居民支持獨立。

另一方面，中方策劃在中國的大連海事大學設立「琉球研究中心」，去年9月在一場該中心的籌備會暨「琉球問題」研討會上，中國海洋法學會會長、前聯合國國際海洋法法庭法官高之國宣稱，「琉球問題」事關中國「國家安全和祖國統一」，具深刻政治與歷史意義，需要提前做好各種風險預備方案和應對措施。

日本媒體曾報導，北京也透過官員訪問、外交人事布局等方式，企圖拉攏沖繩。

其中，每日電訊報援引日本雜誌「週刊現代」報導指出，中國駐福岡總領事楊慶東的任命別具意義，他除了曾在6個月內二度造訪沖繩，過去並曾任職中國外交部涉外安全事務司，且掛職涉及南海事務的海南省三沙市副市長。

儘管相關說法未經證實，每日電訊報表示，日本許多人相信中方持續煽動沖繩（琉球）獨立運動，包括提供資金。

獨立運動人士否認接受北京資助，雖然他們幾乎可以確定，中國寧可看到一個沒有美國駐軍，也沒有日本自衛隊的獨立琉球國。

沖繩縣知事玉城丹尼2023年夏季訪問中國時，曾接受中國外宣官媒「環球時報」採訪，表達對與中國在文化、經濟等領域強化往來的支持，並提到在第二次世界大戰後，沖繩居民的基本權利遭侵犯，所有沖繩人都誠心希望沖繩勿再被迫成為戰場。

每日電訊報報導，嘉利吉俱樂部（舊名為琉球獨立黨）黨魁屋良朝助強烈反對關於沖繩（琉球）獨立，就會一夕之間淪為中國附庸國的說法。屋良朝助說，由於日益擔憂台海可能爆發戰爭，越來越多沖繩人傾向支持沖繩獨立。

報導提到，2022年5月一項民意調查結果顯示，支持即刻取得完全獨立的沖繩居民約3%，支持取得更大自治權的沖繩居民則多達48%，較5年前的32%明顯增加。

屋良朝助指出，民眾對「溫和獨立」（取得更大自治權）的支持大幅增加，而反對琉球獨立運動的人常聲稱中國已滲透沖繩並與在地人合作，這樣的說法僅是「妄想」。

屋良朝助強調，相關人士未能提出證據支持「中國滲透」說法，包括日本的安全單位。

他說，獨立的琉球無需憂懼來自中國的軍事和經濟壓力，雙方可以合作。他談到，強行全面控制琉球的是日本，不是中國。

他並預期中國將向獨立的琉球提供經貿支持；他稱琉球也可建立休閒娛樂中心，歡迎區域內各國軍事人員前往「同樂」，促進中國、北韓及其他國家的相互理解。

對此，日本防衛省防衛研究所中國研究室長増田雅之表示，屋良朝助太天真。

根據増田雅之，有越來越多消息提及中國正對沖繩進行「無聲入侵」；中國國家主席習近平有時也會談到支持「沖繩主張」。中方不見得會明確使用「獨立」一詞，但往往會推廣沖繩與中國「具獨特且共享的歷史與文化連結」的想法。

増田雅之提到，相關討論在中國官媒越來越常出現，日本對此也日益擔憂。他稱屋良朝助的構想既極端也不實際，特別是涉及中國軍隊訪問的部分。

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