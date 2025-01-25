訪日人數創新高！去年3678萬人到訪日本　「這國」拔頭籌超越台灣

▲日本去年訪日外籍旅客人次創下歷年新高，達到近3678萬人，圖為京都六波羅蜜寺。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

隨著全球新冠疫情結束，加上日幣持續貶值等帶來的影響，吸引來自各國的旅客造訪日本，不過各國旅客們帶來的「觀光公害」也造成當地困擾，京都考慮最高徵收1萬日圓的住宿稅。在此之際，日本當局公布去年訪日的外籍旅客人數，達到近3678萬人次，創下歷年新高，其中台灣排第二、南韓則是排第一。

根據日媒《讀賣新聞》、《共同社》，日本出入國在留管理廳昨（24）日公布2024年（令和6年）外籍旅客入境日本人數，達到3677萬9976人次，比起前一年還要增加1.4倍，且更是超越新冠疫情爆發以前，比起2019年外籍旅客訪日人次還要多出近560萬人，創下1950年開始統計以後的新高。

日本出入國在留管理廳分析，造成外籍旅客訪日人次增加，主要是因為定期往返的國際航線班次有明顯增加，加上日圓持續貶值，使得日本當地消費物美價廉，吸引許多外籍旅客造訪。

扣除第2次入境人數後的首次入境人數，也創下歷史新高，約達3402萬人次。從居留資格來看，發給旅客的「短期停留」佔新入境者的98.1%，約達3336萬人次；接下來是「留學」約達17萬人次；至於「實習技能」者則近15萬人次，是3年以來首度減少。

日本出入國在留管理廳也公布各國入境日本人數，其中來自南韓的訪日旅客奪冠，多達863萬人次；緊接在後的是來自台灣的旅客，約達570萬人次；至於中國則是548萬人次。

另外，日本人出境人數則為1301萬人，雖然比起前一年增加1.3倍，不過仍只有2019年的6成。報導分析，日本出國旅遊盛況尚未恢復到新冠疫情爆發以前，主要原因是受到日圓貶值和海外物價高漲影響。