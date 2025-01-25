不跟進對手策略！好市多拒評估DEI政策風險　董事會：無實質幫助

▲Costco拒絕評估公司維持DEI政策可能帶來的風險。（示意圖／達志影像）

記者葉睿涵／編譯

美國知名批發零售商好市多（Costco）日前拒絕了一項股東提案，堅持不對公司維持其多元化、公平與包容性（DEI）政策可能帶來的商業風險進行評估。投資人隨後將在年度股東大會上就此案進行表決，但好市多董事會已明確表示反對相關提案，稱此舉不會帶來實質幫助。

據ABC報導，保守派智庫「國家公共政策研究中心」（NCPPR）此前指出，好市多的DEI措施可能帶來潛在的法律、聲譽和財務風險，進而影響股東利益，尤其美國最高法院早在2023年便裁定，禁止大學招生中的平權法案，認為該裁決將使DEI政策受到更大挑戰，要求好市多評估持續維持DEI政策可能帶來的商業風險。

然而，好市多董事會認為，該公司的DEI政策是建立在尊重和包容的基礎上，有助於提升創新、客戶滿意度及業務發展。董事會進一步表示，要求進行的風險評估報告並無助於提供更多有價值的信息，並強調公司管理層始終專注於建立多元化的員工和供應商體系。

儘管提案內容引發部分股東關注，但市場分析師指出，多數投資人對好市多管理階層有充分信心，不願改變目前運作良好的模式。根據好市多官網數據，該公司在全球範圍約有30萬名員工，其中超過80%的高層管理者為白人，男性佔比高達72%。

NCPPR認為，這種結構可能導致潛在歧視訴訟，尤其是在白人、亞洲人和異性戀群體中。但好市多穩健的財務表現和長期穩定的管理團隊，使其在相關議題上的立場較其他企業更加堅定。

此前，美國總統川普發布了一項行政命令，指示政府機構負責人廢除聯邦機構、聯邦承包商，以及私營部門的DEI政策。隨後，好市多的競爭對手沃爾瑪（Walmart）等零售巨頭紛紛修改了他們的計畫，但好市多卻與他們持有不同立場。該公司目前仍保持較獨立的經營風格，專注於線下零售和會員服務，並堅守其多元化政策，成為企業界中的特立獨行者之一。