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美大學遭爆出售無主遺體！退伍老兵慘被肢解分售　右腿就賣1.1萬

▲▼美國北德州大學健康科學中心。（圖／翻攝自UNTHSC官網）

▲美國北德州大學健康科學中心遭爆將無人認領的屍體肢解售出。（圖／翻攝自UNTHSC官網）

記者葉睿涵／編譯

美國北德州大學健康科學中心（UNTHSC）去年9月爆出醜聞，揭發該校長期出售無人認領的遺體，其中還有一名退伍軍人的遺體被非法分割後，售出並用於商業用途，而參與購買其遺體的還有他服役多年的美國陸軍，引發社會嘩然。事件持續發酵超過4個月，如今健康科學中心的負責人西爾維亞（Sylvia Trent-Adams）在1月23日宣布辭職。

據《紐約郵報》等外媒報導，在美國，無法辨認身份、找不到家屬，或家屬無法支付喪葬費用，導致遺體過多、無處存放的問題，令當地政府煩惱不已。於是，北德州大學健康科學中心自2019年起，就在地方政府的默許下，開始將無人認領且無科研解剖用途的遺體售出，用於醫學教育或商業用途，而相關計畫被揭發後，瞬間引發輿論嘩然。

事件最受關注的案例是一位名為霍尼（Victor Honey）的退伍老兵。霍尼在1984年加入美國陸軍，在服役多年後因精神問題多次違法被捕，隨後拋下妻兒流浪街頭。2022年，霍尼死於德州達拉斯的一個長椅上。事後，美軍並未按規定免費為霍尼下葬，而接收他遺體的北德州大學健康科學中心也未甄別其身份，或告知他的家人，就私自出售了他的遺體。

報道稱，瑞典一家醫療器械制造商以341美元（約新台幣1.1萬元）的價格買走了他的右腿，另一家醫學教育公司用900美元（約新台幣2.9萬元）買走了遺體的軀幹，而他曾服役的美國陸軍則花了210美元（約新台幣6877元），把他遺體的部分頭骨拿去做醫學培訓。

這起事件曝光後，北德州大學健康科學中心暫停了相關計畫，並解雇所有參與此計畫的官員。負責人西爾維亞聲稱其領導層對相關行為並不知情，然而此舉並未平息輿論的不滿，家屬及公眾對此表示強烈譴責，而西爾維亞也在今年1月23日宣布辭職。

統計顯示，北德州大學健康科學中心從當地政府接收並售出的遺體超過了1500具，其中有32具遺體來自本可由美軍安排免費下葬的退伍軍人。許多家屬在事後得知親人遺體被肢解出售，深感悲憤，並正尋求法律途徑討回公道。

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