美大學遭爆出售無主遺體！退伍老兵慘被肢解分售　右腿就賣1.1萬

▲美國北德州大學健康科學中心遭爆將無人認領的屍體肢解售出。(圖/翻攝自UNTHSC官網)

記者葉睿涵/編譯

美國北德州大學健康科學中心(UNTHSC)去年9月爆出醜聞,揭發該校長期出售無人認領的遺體,其中還有一名退伍軍人的遺體被非法分割後,售出並用於商業用途,而參與購買其遺體的還有他服役多年的美國陸軍,引發社會嘩然。事件持續發酵超過4個月,如今健康科學中心的負責人西爾維亞(Sylvia Trent-Adams)在1月23日宣布辭職。

據《紐約郵報》等外媒報導,在美國,無法辨認身份、找不到家屬,或家屬無法支付喪葬費用,導致遺體過多、無處存放的問題,令當地政府煩惱不已。於是,北德州大學健康科學中心自2019年起,就在地方政府的默許下,開始將無人認領且無科研解剖用途的遺體售出,用於醫學教育或商業用途,而相關計畫被揭發後,瞬間引發輿論嘩然。

事件最受關注的案例是一位名為霍尼(Victor Honey)的退伍老兵。霍尼在1984年加入美國陸軍,在服役多年後因精神問題多次違法被捕,隨後拋下妻兒流浪街頭。2022年,霍尼死於德州達拉斯的一個長椅上。事後,美軍並未按規定免費為霍尼下葬,而接收他遺體的北德州大學健康科學中心也未甄別其身份,或告知他的家人,就私自出售了他的遺體。

When U.S. Army veteran Victor Carl Honey died in 2022, he was entitled to a burial with military honors.



Instead, without notifying his family, the Dallas County Medical Examiner gave his body to the Univ. of North Texas, where it was frozen, cut into pieces and leased out. pic.twitter.com/mbM6txQiFG