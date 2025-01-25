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25歲女電話面試到一半！前夫闖家性侵勒死　獵頭親耳聽奪命全過程

▲▼美國25歲女子潔米（左）在接受電話面試時，遭分居丈夫斯普雷（右）性侵勒死。（組圖／翻攝自Facebook）

▲美國25歲女子潔米（左）在接受電話面試時，遭分居丈夫斯普雷（右）性侵勒死。（組圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／編譯

美國25歲女子潔米（Jamie Wilson-Spray）在接受電話面試時，慘遭分居丈夫性侵勒死，而電話另一端的面試官親耳聽到整場可怕的折磨過程。如今，這名犯罪的丈夫被陪審團宣判罪名成立，而法院將在3月24日對他判刑。

據《每日郵報》報導，去年3月26日，潔米與獵頭貝瑞（Melissa Berry）進行電話面試，想要應聘華盛頓斯波坎婦女兒童免費餐廳與社區廚房的廚師職位時，分居的丈夫斯普雷（Jacob Spray）突然闖入她家，凶狠地襲擊潔米，並在性侵她後將其殘忍勒死。

貝瑞作證時表示，她在電話中聽到了「讓人終生難忘的尖叫聲」，隨後通話被強制中斷。警方趕到現場時，潔米早已死亡，身邊還放著一個未開封的披薩盒。一名警官在紀錄中寫道，「潔米的脖子附近有傷痕，沒有其他明顯傷口，懷疑她是被勒死的。」

警方後來在另一個地址發現斯普雷的蹤影，事後使用電擊槍將其制伏後，把他送往附近醫院並進行拘留。檢方指出，斯普雷因不滿妻子與他分居後另結新歡，懷恨在心，才做出殘忍的報復行為。斯普雷在審判中承認自己在前妻的車內安裝監控，對她進行監視。

根據法醫報告，潔米死於頸部受壓所致的他殺，她生前還曾遭鈍器傷害，臉部、頸部及胸部都有瘀傷和撕裂傷。陪審團經過4小時的審議後達成共識，判定斯普雷罪名成立。檢察官希望法院判處其最高刑罰，而斯普雷的判刑定於3月24日進行。

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