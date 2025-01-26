過年自製點心「山藥薯條」　氣炸鍋調理簡單4步驟完成

▲農糧署教戰山藥薯條料理方法。（圖／農糧署提供）

記者楊惠琪／台北報導

秋冬季節是國產山藥產季，也是農曆春節圍爐常見年菜食材。農糧署在臉書粉專教戰，山藥除了用來煮雞湯、炒菜或涼拌外，還可以做成小朋友愛吃的山藥薯條，只要用氣炸鍋調理，不必裹粉大火油炸，就可吃到外皮酥脆內鬆軟的健康版薯條。

農糧署提供「山藥薯條」食譜，只要準備山藥400公克、油1大匙、海苔粉1/2小匙、鹽巴1/3小匙等4樣材料。調理時先將山藥削皮、切粗條狀泡水；接著將山藥撈起擦乾，放入塑膠袋加油後搖晃均勻；然後放入氣炸鍋平鋪，以180度氣炸8分鐘，翻面再以180度氣炸6分鐘；最後灑上海苔粉、鹽巴即可完成。

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農糧署指出，國產山藥主要產地為南投、彰化及新北地區，山藥含有豐富的皂苷、黏蛋白、澱粉、維生素及礦物質等成分，產期從每年10月到隔年2月，也是熱門的年菜食材，過年期間吃膩了大魚大肉，也可以做成「山藥薯條」，外皮酥脆內鬆軟，是大小朋友都會喜歡的點心。

農糧署提醒，山藥削皮時，因黏液中含草酸鈣針狀結晶體，會刺激人類的皮膚毛細孔，往往造成雙手發癢，建議調理時可戴手套。農糧署也提供山藥選購秘訣，要挑外皮光潔、顏色均勻；外皮無腐爛、傷口或蟲咬；切口表面稍有濕潤感；切口無乾枯裂痕或發霉；觸感拿起較重者為佳。