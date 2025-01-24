望僕號船員遊花蓮！縣府招待2特色遊程　享受美景美食讚不絕口

▲望僕號船員前往七星潭月牙灣體驗疉石樂趣。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

來自德國的海上圖書館望僕號目前停泊於花蓮港，預計停留至2月2日。趁著公休日花蓮縣政府特別安排望僕號工作人員參加特色遊程，來自英國、尚比亞、新加坡等30多個國家的船員們對於此次行程讚不絕口，不僅體驗了花蓮得天獨厚的自然景觀與文化特色，也深化了國際文化交流建立友好關係，望僕號工作人員將會把這段感動與美好回憶帶回各自的國家，讓更多人認識花蓮的熱情與美好。

▲瑞穗溫泉區享受溫泉，體驗特殊的黃金湯泉質。



當天的遊程分為兩條路線，結合花蓮縣的自然與文化精華，為望僕號成員打造了獨一無二的體驗，行程主要包括到瑞穗溫泉區享受溫泉，體驗特殊的黃金湯泉質，是全台灣唯一富含鐵、鋇的碳酸鹽泉，紓解工作中的疲憊。午餐後來到大農大富平地森林公園，欣賞廣闊的景致，也前往光復觀光糖廠參觀，深入了解花蓮的歷史與產業背景，最後前往鳳林小鎮，探索當地的日式建築與林田神社遺址，以及品嘗當地著名的韭菜臭豆腐。

▲大農大富平地森林公園，欣賞廣闊景致。



另條路線帶領成員前往太魯閣閣口及遊客中心認識太魯閣的雄偉與歷史文化，隨後漫步新城老街探索當地的歷史與文化瑰寶，包括新城照相館、新城天主堂以及富有懷舊風情的佳興冰菓室。參觀完玩味蕃樂園故事館後，前往七星潭月牙灣體驗疉石樂趣。下午則造訪台灣海礦館，認識花蓮的海洋深層水資源，並親自體驗鹽滷豆花DIY的製作，最後前往具有濃厚日本風情的小京都將軍府，感受不同文化交融的美麗景象​。

▲品嘗特色料理，對當地美食文化讚不絕口。



晚間則招待船員們品嘗花蓮當地特色料理，賓客對當地美食文化讚不絕口，一位來自船上的廚師特別分享，他已經在望僕號上工作兩年，每天為船員準備三餐幾乎沒有休假。他感謝縣政府的熱情招待，讓他得以在忙碌的工作中稍作喘息，享受這場放鬆身心的文化與美食盛宴。席間欣賞了阿勒飛斯文化藝術團原住民舞蹈表演讓現場氣氛更加熱烈，望僕號的工作人員熱情地與舞者一同跳舞，掀起全場高潮，並且上台演唱歌曲和表演舞蹈，展現了望僕號團隊的多才多藝與國際友好氛圍，更以為花蓮祈禱為整場晚宴劃下難忘的句點。



縣長徐榛蔚表示， 縣府持續落實「花蓮走向世界，世界走進花蓮」並接軌國際，歡迎所有旅客趁著春節連假期間快來望僕號一探究竟，除了參觀望僕號海上書船外，即日起至2月17日還能一同欣賞2025太平洋燈會。今年燈會以「百花齊放」為主題，主燈區設置於花蓮日出大道，現場將展示100朵超大花卉燈飾，分別匯集成10個花叢，隨著音樂律動，呈現出璀璨奪目的迎光盛宴。