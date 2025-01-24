　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

望僕號船員遊花蓮！縣府招待2特色遊程　享受美景美食讚不絕口

▲望僕號船員前往七星潭月牙灣體驗疉石樂趣。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

望僕號船員前往七星潭月牙灣體驗疉石樂趣。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

來自德國的海上圖書館望僕號目前停泊於花蓮港，預計停留至2月2日。趁著公休日花蓮縣政府特別安排望僕號工作人員參加特色遊程，來自英國、尚比亞、新加坡等30多個國家的船員們對於此次行程讚不絕口，不僅體驗了花蓮得天獨厚的自然景觀與文化特色，也深化了國際文化交流建立友好關係，望僕號工作人員將會把這段感動與美好回憶帶回各自的國家，讓更多人認識花蓮的熱情與美好。

▲望僕號船員前往七星潭月牙灣體驗疉石樂趣。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

瑞穗溫泉區享受溫泉，體驗特殊的黃金湯泉質。

當天的遊程分為兩條路線，結合花蓮縣的自然與文化精華，為望僕號成員打造了獨一無二的體驗，行程主要包括到瑞穗溫泉區享受溫泉，體驗特殊的黃金湯泉質，是全台灣唯一富含鐵、鋇的碳酸鹽泉，紓解工作中的疲憊。午餐後來到大農大富平地森林公園，欣賞廣闊的景致，也前往光復觀光糖廠參觀，深入了解花蓮的歷史與產業背景，最後前往鳳林小鎮，探索當地的日式建築與林田神社遺址，以及品嘗當地著名的韭菜臭豆腐。

▲望僕號船員前往七星潭月牙灣體驗疉石樂趣。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

大農大富平地森林公園，欣賞廣闊景致。
另條路線帶領成員前往太魯閣閣口及遊客中心認識太魯閣的雄偉與歷史文化，隨後漫步新城老街探索當地的歷史與文化瑰寶，包括新城照相館、新城天主堂以及富有懷舊風情的佳興冰菓室。參觀完玩味蕃樂園故事館後，前往七星潭月牙灣體驗疉石樂趣。下午則造訪台灣海礦館，認識花蓮的海洋深層水資源，並親自體驗鹽滷豆花DIY的製作，最後前往具有濃厚日本風情的小京都將軍府，感受不同文化交融的美麗景象​。

▲望僕號船員前往七星潭月牙灣體驗疉石樂趣。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

品嘗特色料理，對當地美食文化讚不絕口。

晚間則招待船員們品嘗花蓮當地特色料理，賓客對當地美食文化讚不絕口，一位來自船上的廚師特別分享，他已經在望僕號上工作兩年，每天為船員準備三餐幾乎沒有休假。他感謝縣政府的熱情招待，讓他得以在忙碌的工作中稍作喘息，享受這場放鬆身心的文化與美食盛宴。席間欣賞了阿勒飛斯文化藝術團原住民舞蹈表演讓現場氣氛更加熱烈，望僕號的工作人員熱情地與舞者一同跳舞，掀起全場高潮，並且上台演唱歌曲和表演舞蹈，展現了望僕號團隊的多才多藝與國際友好氛圍，更以為花蓮祈禱為整場晚宴劃下難忘的句點。

縣長徐榛蔚表示， 縣府持續落實「花蓮走向世界，世界走進花蓮」並接軌國際，歡迎所有旅客趁著春節連假期間快來望僕號一探究竟，除了參觀望僕號海上書船外，即日起至2月17日還能一同欣賞2025太平洋燈會。今年燈會以「百花齊放」為主題，主燈區設置於花蓮日出大道，現場將展示100朵超大花卉燈飾，分別匯集成10個花叢，隨著音樂律動，呈現出璀璨奪目的迎光盛宴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
民眾闖總統府車道！　咬傷憲兵
快訊／基隆市府贏了！NET提東岸商場所有權存在　法院判駁回
已內建在iPhone　1常見App成「新外遇神器」：超難被發
快訊／鐵工廠電鋸割鐵桶「突膨脹爆炸」　師傅遭爆頭噴血
桃機春節旅客估破130萬大關　3國家列旅遊警戒
基隆一家四口翻車！4歲女、2歲兒送醫　警搜出喪屍煙彈
2025年「刮刮樂攻略」來了！100%中獎率買這張
北市原民大樓屋齡僅20年　建築師揭「外牆剝落」主因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南楠西鹿陶洋現勘積極爭取修復經費　儘速推動楠西江家聚落建築群災後修復

百億海外圓夢基金計畫啟動　總統賴清德鼓勵年輕人勇敢逐夢

基隆交通處長調交通部參事　獲3任市長肯定王圳宏續助地方建設

圓覺禪院捐贈救護車　黃偉哲感謝愛心強化院前緊急救護

望僕號船員遊花蓮！縣府招待2特色遊程　享受美景美食讚不絕口

縣管公園及綠地新春燈飾啟燈　張麗善：歡迎感受年節氣氛

桃園市長、副市長新春走廟　17天拜76廟、發放逾6萬福袋

和平警分局長慰問梨山4偏遠派出所　感謝守護春節治安

春節防災不鬆懈　雲林消防局15天專案保障安全

發放幸福安康開運小紅包　邱臣遠走訪竹蓮市場向市民拜早年

全家玩矇眼鏟錢遊戲　他「鍋鏟拿反」鏟了個寂寞XD

【台灣人的善良】超商送貨員飲料倒滿地！一群陌生人上前蹲地幫收拾

自小客車右側超車 #自撞 分隔島！「4輪朝天」滑行160m #台中

金鍾國沒認出Jisoo.珉奎　怪照片不像：誰啦！

【泰格與雪兒】當我ATM?

宇宙邦超狂！李珠珢重磅加盟　「韓籍五本柱太香」李雅英成學姐

王心凌彩排狂忘舞步　導演笑喊：罰跳10遍

台中男童記錯安親班郊遊日期　苦等3hrs急哭！警到場解開誤會

李珠珢跳錯應援曲露害羞臉　合體李雅英「32撞」香到爆

#鈕承澤 #假釋 #出獄 ！笑容滿面 手拿小盆栽喜喊：回家陪媽媽

台南楠西鹿陶洋現勘積極爭取修復經費　儘速推動楠西江家聚落建築群災後修復

百億海外圓夢基金計畫啟動　總統賴清德鼓勵年輕人勇敢逐夢

基隆交通處長調交通部參事　獲3任市長肯定王圳宏續助地方建設

圓覺禪院捐贈救護車　黃偉哲感謝愛心強化院前緊急救護

望僕號船員遊花蓮！縣府招待2特色遊程　享受美景美食讚不絕口

縣管公園及綠地新春燈飾啟燈　張麗善：歡迎感受年節氣氛

桃園市長、副市長新春走廟　17天拜76廟、發放逾6萬福袋

和平警分局長慰問梨山4偏遠派出所　感謝守護春節治安

春節防災不鬆懈　雲林消防局15天專案保障安全

發放幸福安康開運小紅包　邱臣遠走訪竹蓮市場向市民拜早年

一粒「全白裝扮飄仙氣」再掀日網熱議！　3.5萬人讚翻朝聖

真的GG了！男網紅冒險和毒蛇一起拍片　「命根被狠狠咬住」

租約到期！全台首間室內玩雪樂園3月結束營業

年薪300多萬「在家工作」也可以！　這2種職缺最搶手

高齡化浪潮推動不動產市場轉型　養老住宅需求飆升、創新服務成關鍵

民眾闖總統府車道「咬傷憲兵」　警方依傷害罪帶回偵辦

紐時：美國有意與中國談判　北京獲喘息空間

SCFI連3黑！歐洲線跌近6％　船公司持續降價收貨

快訊／基隆市府贏了！NET提東岸商場所有權存在　法院判駁回

孫芸芸愛女戒指一戴40萬　貴氣千金卡地亞、CHAUMET鑽戒戴牢牢

全家玩矇眼鏟錢遊戲　他「鍋鏟拿反」鏟了個寂寞XD

地方熱門新聞

超巨大吉伊卡哇降臨高雄！造型搶先曝光

2025台灣燈會　前往賞燈搭乘公共運輸一次看

奧萬大、松雪樓1／27-28暫停住宿

陳亭妃災後志工團隊火速馳援災區守護弱勢家園

賴清德不顧台南災民藍軍幫忙募款要求提高補助

春節花卉推廣暨農特產品市集1／24-27登場

2025春節9天連假　車輛定期檢驗暫停服務

全台走春祈福賞櫻景點　淡水天元宮即日起夜櫻點燈

台東挫賓行動罷免案　第一階段已達標

年貨大街輕鬆購　交通管制不堵塞

2025書中黃金創客屋寒假營隊　強化實作能力

麥寮社教園區盛大啟用　台塑與地方攜手打造新地標

新到任警長慰問梨山偏遠派出

2025中台灣元宵燈會　「海洋奇幻」燈區亮相

更多熱門

相關新聞

六甲落羽松觀光季開跑！火紅美景綻放　背後暖心故事曝

六甲落羽松觀光季開跑！火紅美景綻放　背後暖心故事曝

台南六甲落羽松觀光季1月18日正式開幕，將一路舉辦到2月28日，近期因氣溫變化，火紅美景已盛大綻放，預估將吸引15萬人次前來欣賞。這片落羽松背後的故事也引發網路討論，原來落羽松是頂新和德文教基金會創辦人魏應充多年前為了幫林鳳營牧場的乳牛降溫而種植，沒想到現在會成為熱門景點。

2025台灣燈會在桃園　特色遊程亮相　

2025台灣燈會在桃園　特色遊程亮相　

雲嘉南6大特色遊程讓您好吃又好玩

雲嘉南6大特色遊程讓您好吃又好玩

全台最難訂島語自助餐廳　網傳每月8日最關鍵

全台最難訂島語自助餐廳　網傳每月8日最關鍵

台中七期日式炭火料理「客觀」爆紅　一鷺串燒攜手台灣土雞王

台中七期日式炭火料理「客觀」爆紅　一鷺串燒攜手台灣土雞王

關鍵字：

望僕號船員特色遊程美景美食

讀者迴響

熱門新聞

小S大女兒「突脫光衣服」邊哭邊跑

明天才連假「一半請假」虧大！一票秒懂

洪一中批刪體育預算　館長開嗆！前空姐翻黑歷史反擊

男吃生豬肉屁股痛！骨盆X光長滿詭異白點

快訊／北市原民大樓「驚傳左傾」！磁磚碎裂掉落

「千年一遇」20歲J級AV女優放送辣照

被逼認愛金智媛「金秀賢首對外發聲」！

下午3點後「北部50嵐全打烊」　原因全讚爆

快訊／江坤宇10年大約！最年輕億元男

女童投訴耳朵痛！醫檢查耳蝸炸出大量跳蚤

即／餐敘返家後！北榮胸腔科主任柯信國倒地猝逝

開蝦皮賣場從事地下匯兌達10億　3人爽賺1800萬遭起訴

大砍預算「剝奪發票中獎小確幸？」　事實查核中心揭真相

快訊／台中嬤肚子不適！候診時突倒地亡

魔術師表演「人體分割」疑失敗　空等30秒沒還原就推走

更多

最夯影音

更多

全家玩矇眼鏟錢遊戲　他「鍋鏟拿反」鏟了個寂寞XD

【台灣人的善良】超商送貨員飲料倒滿地！一群陌生人上前蹲地幫收拾

自小客車右側超車 #自撞 分隔島！「4輪朝天」滑行160m #台中

金鍾國沒認出Jisoo.珉奎　怪照片不像：誰啦！

【泰格與雪兒】當我ATM?

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面