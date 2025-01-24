年菜業績5倍成長、雙11單日業績破百萬！大成食品善用蝦皮直播　實現品牌轉型

▲大成食品自1957年成立以來，秉持食安承諾，提供安全、健康且美味的食品。（圖／大成食品提供）

消費中心／綜合報導

自1957年成立以來，大成食品始終以誠信和謙和為核心價值，秉持食安承諾，提供安全、健康且美味的食品。大成食品食品業務處副總經理黃鐘賢表示：「六十多年來，我們實現了從農場到餐桌的全面食品供應鏈，為國內外市場帶來無虞的美味產品。」

然而，隨著消費行為與生活方式的轉變，從線上到線下的多元通路崛起，小家庭與獨身族群逐漸成為主流，對食品的選擇更加注重便利與個性化。如何透過產品組合設計、通路拓展及數位行銷工具來迎合市場需求，是大成食品這家老字號企業面臨的挑戰之一。

▲蝦皮商城是大成食品品牌轉型的重要推手。（圖／蝦皮購物提供）

蝦皮商城成品牌轉型推手，四大策略助大成食品全年銷售成長30%創新高

蝦皮商城擁有豐富的行銷資源與年輕的消費群體，是大成食品品牌轉型的重要推手，自2021年進駐蝦皮以來，大成食品短短四年內累積近13萬粉絲，商城評價高達4.9顆星。這些成果源於四大核心策略：

1. 食品安全嚴格把關：所有退貨商品都進行銷毀處理，確保消費者權益與食品安全。

2. 穩定的產品品質：透過產地直送降低中間成本，提供高CP值產品，並結合促銷活動提升消費者黏著度。

3. 專屬會員機制：針對蝦皮品牌會員提供獨家回饋，提升回購率並建立品牌忠誠度。

4. 數據驅動行銷策略：依據蝦皮商城後台銷售數據設計高接受度的獨家產品組合與價格帶定位。

2025年推出的年菜系列更是這些策略的最佳體現，其中「富貴豪華9+1件組」特別受到消費者喜愛，除了單品銷量突破300組，成功攻占高單價市場外，今年大成食品的年菜銷售數據相較去年同期更是強勢增長近5倍，表現十分突出。

▲大成食品短短四年內在蝦皮累積近13萬粉絲，商城評價高達4.9顆星。（圖／蝦皮購物提供）

蝦皮直播帶動業績爆發：雙11單日業績破百萬、今年年菜買氣大增5倍

大成食品熱銷品如即食雞胸肉、黃金脆皮雞腿排與雞肉鬆等，皆成功透過蝦皮商城平台找到對應消費族群。針對不同需求，品牌設計出多元化商品組合，從飲控族、上班族到媽媽族皆能獲得滿足，彰顯客群覆蓋的廣度。

黃鐘賢進一步指出，蝦皮直播對品牌業績提升貢獻顯著，除了表示透過直播工具能即時展示產品份量與使用情境，鏡頭前更有利於拉近與消費者的距離，同時單場直播觀看人數平均皆破千外，2024年4月，品牌藉由明星直播間與跨夜直播推出新品大成慢熬雞精，成功吸引新客外，並以高CP值團購包裝帶動回購，最終於雙11創下單日業績突破百萬的記錄，爾後在當年12月全月業績則在農曆年菜訂單助攻下創單月新高，全年銷售成長超過30%。

▲蝦皮直播對品牌業績提升有顯著貢獻。（圖／蝦皮購物提供）