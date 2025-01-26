雙北超多工作35K！過來人逃了　曝目前住桃園「月領55～65k」

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

在很多人的印象中，北部生活消費很高，如果只領基本薪資，真的很難存錢。就有網友最近在找工作，發現雙北很多工作不限領域、產業、專業，月薪都只有 35k 左右，「但是雙北房租、三餐隨便都是 10k+，這樣不就每個月都月光嗎？」話題引發討論。

原PO在Dcard請益「雙北 35k 都是誰在做的啊 ？」最近他在找工作時發現一個現象，「雙北有超多月薪 35k 的工作欸…，而且不限領域、產業、專業。」但是想一想，在雙北生活，感覺房租加上三餐，一個月隨便都要花 10k+，這樣不就每個月都月光？還是雙北生活領 35k 都是住家裡的？

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文引發議論，「雙北非金融資訊科技勞力技職類的，起薪就是只有28-32，會點技能往上加一些，」、「我覺得有點看公司風氣，有朋友待的地方員工外地人居多」、「碩班畢業第一份工作開35k，但我的同學出去第一份工作都45k起跳，老實說壓力真的很大」、「營養碩畢38K，台北生技業，給參考。」

其中，有過來人分享，「這幾年才搬離新北，我從小到大，在新北時沒有做過超過 35k 的，除了做12h的。面試都被打槍，不懂什麼無經驗什麼的 ，都沒什麼要求的工作還能被打槍。」他透露，自己大學肆業，沒什麼專業技能，目前住在桃園，平均下來每月有 55-65k 左右。