　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

雙北超多工作35K！過來人逃了　曝目前住桃園「月領55～65k」

▲▼職場,公職,上班族,職員,辦公室,企業,競爭力,白領。（圖／ETtoday資料照）

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

在很多人的印象中，北部生活消費很高，如果只領基本薪資，真的很難存錢。就有網友最近在找工作，發現雙北很多工作不限領域、產業、專業，月薪都只有 35k 左右，「但是雙北房租、三餐隨便都是 10k+，這樣不就每個月都月光嗎？」話題引發討論。

原PO在Dcard請益「雙北 35k 都是誰在做的啊 ？」最近他在找工作時發現一個現象，「雙北有超多月薪 35k 的工作欸…，而且不限領域、產業、專業。」但是想一想，在雙北生活，感覺房租加上三餐，一個月隨便都要花 10k+，這樣不就每個月都月光？還是雙北生活領 35k 都是住家裡的？

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文引發議論，「雙北非金融資訊科技勞力技職類的，起薪就是只有28-32，會點技能往上加一些，」、「我覺得有點看公司風氣，有朋友待的地方員工外地人居多」、「碩班畢業第一份工作開35k，但我的同學出去第一份工作都45k起跳，老實說壓力真的很大」、「營養碩畢38K，台北生技業，給參考。」

其中，有過來人分享，「這幾年才搬離新北，我從小到大，在新北時沒有做過超過 35k 的，除了做12h的。面試都被打槍，不懂什麼無經驗什麼的 ，都沒什麼要求的工作還能被打槍。」他透露，自己大學肆業，沒什麼專業技能，目前住在桃園，平均下來每月有 55-65k 左右。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／台南今早5.7地震　高鐵部分列車延誤
快訊／楊梅火燒車增至4死4傷　2幼童不治
罷免連署書大缺貨！　她驚呆：比拿春聯還多
快訊／台中女ATM領2萬遭搶！　警逮到人了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

過年5大禁忌！　1動作恐招窮神

7:38台南又震！高鐵巡檢中　部分列車延誤

抓住蛇年新契機！新的一年靠「5秘訣」找到身心靈的終極滿足

快訊／全台有感！07：38台南規模5.7地震　最大震度4級

快訊／國家警報響！　07：38地震

雙北超多工作35K！過來人逃了　曝目前住桃園「月領55～65k」

今晚強冷空氣直衝　過年最凍時間曝

嘉南連震「往西邊跑」！　學者示警曾文水庫地區：恐有更大地震

快訊／10級強風要來了　今寒流大降溫「雨最多」地區曝

台南、屏東一晚接連規模5.7、5.3地震　氣象署回應了

楊梅休息站電動車超載「自撞起火」　目擊者：想救大人也來不及

#妡蔆 教粉絲們喊口號 #一粒 偷放空被抓包反應超可愛XD

謝盈萱尾牙抽走最大獎 Lulu崩潰「衝上台大鬧」XD

楊梅休息站車禍畫面曝光　電動車自撞「全面燃燒」

年前賠慘了！ 高雄婦騎車沒看路撞「移動豪宅」麥拉倫

奴才調皮把手塞進貓懷裡　牠順勢當抱枕狂蹭繼續睡

兒子抓周選警槍來回撿起　警察父母崩潰：不要這個

寒流來沒熱水be like：#車銀優

過年前賠慘了！高雄婦騎車沒看路撞「移動豪宅」麥拉倫　畫面曝光

【我是天秤座】用 #AI 即時中日翻譯…聊到一半AI突然加入對話XD #chatgpt

過年5大禁忌！　1動作恐招窮神

7:38台南又震！高鐵巡檢中　部分列車延誤

抓住蛇年新契機！新的一年靠「5秘訣」找到身心靈的終極滿足

快訊／全台有感！07：38台南規模5.7地震　最大震度4級

快訊／國家警報響！　07：38地震

雙北超多工作35K！過來人逃了　曝目前住桃園「月領55～65k」

今晚強冷空氣直衝　過年最凍時間曝

嘉南連震「往西邊跑」！　學者示警曾文水庫地區：恐有更大地震

快訊／10級強風要來了　今寒流大降溫「雨最多」地區曝

台南、屏東一晚接連規模5.7、5.3地震　氣象署回應了

「品味南投」邀型男主廚直播創意料理　新會員贈500元購物金

過年5大禁忌！　1動作恐招窮神

大谷翔平、賈吉無緣同框！都將缺席MVP第100屆晚宴

7:38台南又震！高鐵巡檢中　部分列車延誤

快訊／再增2死！楊梅休息區自撞起火　2幼童送醫仍搶救不治

抓住蛇年新契機！新的一年靠「5秘訣」找到身心靈的終極滿足

力拓與嘉能可談合併　慧洋與裕民估計不影響往來船公司業務

春節上班薪資怎麼算？　北市曝這4天須發雙倍薪水

會震動的大巨蛋是嫌惡設施嗎？10大音樂場館周邊房價漲幅出爐

宇宙道奇打造最強先發陣容　專家預測3投手有望創史上首見紀錄

謝盈萱尾牙抽走最大獎 Lulu崩潰「衝上台大鬧」XD

生活熱門新聞

即／台南震後　00:10屏東三地門5.3地震

快訊／國家警報響！　07：38地震

快訊／全台有感！07：38台南規模5.7地震　最大震度4級

台灣南部00：10地牛翻身！多地區有感

台南、屏東一晚接連規模5.7、5.3地震　氣象署回應了

少見的強度！寒流暴跌溫溼雨變天探6°C

快訊／10級強風要來了　今寒流大降溫「雨最多」地區曝

嘉南連震「往西邊跑」！　學者示警曾文水庫地區：恐有更大地震

正妹業務第一次見！經理吃完飯「飯店大戰2回合」

寒流來襲全台凍3天！北部最低溫剩6度

沒丟衰整年！蛇年「家中8樣東西」一定要清掉

台南多起地震　初判為21日餘震

「犯太歲」是什麼意思？　2025蛇年4生肖要注意

統一發票11、12月中獎號碼出爐

更多熱門

相關新聞

電動車一家8人自撞2死　27秒影片曝

電動車一家8人自撞2死　27秒影片曝

國道1號桃園楊梅休息站路段25日發生重大死亡車禍，40歲倪姓男子駕駛電動車撞上分隔島起火，造成車上8人受困，8人獲救時倪男已明顯死亡，10歲男童也不幸送命，初步了解車輛有超載，確切事故原因仍待釐清。有駕駛則曝光後方行車紀錄器畫面，拍下撞擊發生瞬間，引起熱烈討論。

電動車自撞瞬間起火！目擊者哽咽還原

電動車自撞瞬間起火！目擊者哽咽還原

外派回來　太太「床上超會撩」過來人秒懂

外派回來　太太「床上超會撩」過來人秒懂

被開罰單「不遵守標誌」！苦主爆多：陷阱

被開罰單「不遵守標誌」！苦主爆多：陷阱

過年被問「薪水多少？」　1答案全推爆

過年被問「薪水多少？」　1答案全推爆

關鍵字：

薪水工作雙北物價房租桃園月薪Dcard

讀者迴響

熱門新聞

網購電商夫妻楊梅休息站自撞　2死6傷

即／台南震後　00:10屏東三地門5.3地震

快訊／國家警報響！　07：38地震

楊梅休息站2死6傷　死傷名單曝

電動車自撞瞬間起火！目擊者哽咽還原

快訊／全台有感！07：38台南規模5.7地震　最大震度4級

台灣南部00：10地牛翻身！多地區有感

電動車一家8人自撞2死　27秒影片曝

台南、屏東一晚接連規模5.7、5.3地震　氣象署回應了

台南連續地震「國中圍牆倒塌」　民宅受損

少見的強度！寒流暴跌溫溼雨變天探6°C

楊梅休息站自撞釀2死！駕駛火勢撲滅才被救出

小女友酒醉！渣男友和麻吉竟在學校操場3P

30元買12元蔬菜找多少錢？　數學題難倒小學生：不是18元

百萬網紅千千返鄉「國道出車禍」！

更多

最夯影音

更多

楊梅休息站電動車超載「自撞起火」　目擊者：想救大人也來不及

#妡蔆 教粉絲們喊口號 #一粒 偷放空被抓包反應超可愛XD

謝盈萱尾牙抽走最大獎 Lulu崩潰「衝上台大鬧」XD

楊梅休息站車禍畫面曝光　電動車自撞「全面燃燒」

年前賠慘了！ 高雄婦騎車沒看路撞「移動豪宅」麥拉倫

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面