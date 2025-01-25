900塊飛了！在這被開「不遵守標誌」罰單　苦主爆多：陷阱無誤

▲原PO求問哪裡違規。（圖／翻攝自Dcard）

記者鄺郁庭／綜合報導

有駕駛最近收到一張罰單，看到違規事項「不遵守道路交通標誌之指示」，可明明地上畫直行箭頭，一旁也是直行標誌，自己也是直行，忍不住求助其他人「請問大大們我犯了什麼錯了？」就有人看到解說後直呼，「沒走過這種路根本也不知道？」「這道路設計真的好不直觀。」

原PO在Dcard貼出照片，只見罰單上的違規事項是「不遵守道路交通標誌之指示」，可是原PO沒搞懂哪裡違規，忍不住求問其他人。

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其中，留言處有人分享一位多元司機的經驗，該名司機去年11月中在粉專「李威爾服務司機問與答」貼文，當時他也在該路口被開罰單，「辛亥路與建國南路口新增一支科技執法，目前違規罰單最多，違規項目為禁止併入劃分線左側，請大家多多注意。」

貼文釣出大票苦主，「我昨天晚上看了一整晚的罰單…不解直行道為什麼被開罰單，因為看不到哪裡違規（沒看到禁止併入內線道）。感謝解惑，價格900$」、「+1，也中。也是看不明白怎違規了？原來…真的不常走的路，都得付過路學習費」、「我也莫名奇妙的收了一張！完全是陷阱無誤！」

許多網友就直嘆，「現在開車真的要很小心了，不然荷包一直破洞」、「地上標線也不畫清楚，隨便立個小牌子，這根本就是個陷阱！」「這道路設計真的好不直觀，我覺得不熟悉路況的人應該很容易出包」、「台灣大道表示：我覺得台灣的交通很神奇。」