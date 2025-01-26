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電動車一家8口國道自撞「噴碎離地」2死！　奪命27秒行車紀錄器曝

記者許力方、沈繼昌／桃園報導

國道1號桃園楊梅休息站路段25日發生重大死亡車禍，40歲倪姓男子駕駛電動車撞上分隔島起火，造成車上8人受困，8人獲救時倪男已明顯死亡，10歲男童也不幸送命，初步了解車輛有超載，確切事故原因仍待釐清。有駕駛則曝光後方行車紀錄器畫面，拍下撞擊發生瞬間，引起熱烈討論。

桃園警消昨（25日）晚7時26分獲報，國1南向71.3公里處、楊梅休息站匝道發生車禍，現場為電動車自撞分隔島後起火，緊急搶救後於8時撲滅火勢，發現車內共有8人、2大6小，駕駛倪男已經明顯死亡未送醫，其餘7人分受輕重傷送醫，車禍死傷慘重，震驚社會。

▼電動車自撞起火，造成2死6傷。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲▼國1楊梅休息站電動車自撞起火，多名孩童被救出無意識等待送醫。（圖／翻攝自記者爆料網）

▼倪男載著妻小親戚8人自撞。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲▼楊梅休息站重大車禍。（圖／記者沈繼昌翻攝）

後方駕駛行車紀錄器隨即在Threads曝光，短短27秒的影片中，只見當時電動車原本平穩地行駛在往休息站出口的匝道，卻在短短一秒內，突然不明原因偏離，煞車燈短暫亮起，下一刻車輛衝撞護欄，噴飛騰空後再重重落地，冒出大量塵煙，零件碎片四散，畫面觸目驚心。底下網友紛紛留言「道路標誌規劃有問題，會使自動輔助駕駛功能誤判」、「他撞到什麼？」「為什麼會突然偏右」、「完全沒減速」。

警方調查，倪男當晚駕車南下，載著妻小一家五口和親戚小孩返回雲林過年，卻在經過楊梅休息站時，不明原因撞上分隔島護欄起火，現場於晚間10時8分排除。初步調查，車上有超載情況，副駕駛座2位成年男女，後座載著6名小孩，包括夫妻倆的3位兒女，以及展姓妻子弟弟3位孩子，詳細事故原因仍待釐清。

由於火勢、撞擊力道猛烈，倪男受困車上當場死亡，另外後座的10歲男童被救出時已無呼吸心跳，送醫搶救不治；2歲男童送醫也無生命跡象，等待轉院治療；8歲男童有二級燒燙傷，插管手術中；10歲女童意識不清等待轉院；2歲女童則意識清楚在院治療中。

▲▼楊梅休息站重大車禍。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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