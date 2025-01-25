　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

鳥擊警報後黑盒子失靈！兩側引擎「發現羽毛、血跡」　空難原因曝

▲▼南韓務安國際機場，大片候鳥群來襲。（圖／VCG）

▲南韓務安國際機場，大片候鳥群來襲。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

濟州航空波音客機737-800去年12月29日從泰國曼谷飛往南韓務安國際機場，豈料降落時卻疑似遭遇鳥擊而引擎故障、起落架失靈，重飛後機腹著地迫降，衝出跑道、撞向水泥牆爆炸，179人慘死。對此，南韓當局向家屬公布調查結果，表示黑盒子在機場塔台警告鳥擊1分鐘後就失靈，而兩側引擎更夾雜著鳥類羽毛和血液。

根據《韓聯社》，南韓國土交通部航空鐵道事故調查委員會今（25）日下午在務安國際機場，向死者家們召開說明會，初步公開空難事發經過和原因的調查報告，透露機場所設置的監視器清楚拍攝到，當時濟州航空波音客機在通報「Mayday」緊急求救訊號後，重飛提升高度時與鳥群衝撞的畫面。

調查團隊事後在引擎殘骸發現鳥類的羽毛、血跡，經過檢驗後，證實為南韓國內冬季時普遍出現的候鳥「巴鴨」（가창오리）。

▲▼濟州航空波音客機在務安機場失事，南韓當局取得機上黑盒子。（圖／達志影像／美聯社）

▲濟州航空波音客機在務安機場失事，兩側引擎發現鳥類羽毛和血液。（圖／達志影像／美聯社）

航空鐵道事故調查委員會針對飛行數據紀錄器（FDR）、駕駛艙語音記錄儀（CVR）等兩個黑盒子，以及機場塔台通訊紀錄等資料進行對比和分析。

根據資料分析，該架事故機去年12月29日上午8時54分43秒首度與務安國際機場塔台通訊，當時是為了準備降落機場，塔台批准降落在01號跑道。經過3分7秒鐘後，塔台於上午8時57分50秒向該架客機發出「注意鳥類活動（衝突）」警報。8時58分11秒，機長、副機長表示，在飛機下方發現鳥群。

上午8時58分50秒後，FDR、CVR兩個黑盒子的紀錄開始中斷。調查團隊推測，可能是因為稍早之前，該架客機兩側引擎因與鳥群發生衝撞，導致機內電源供應全面中斷，當時該架客機的時速為298公里、距離地表151公尺高。

上午8時58分56秒，機師向塔台通報「Mayday」緊急求救訊號，不過錄音紀錄並未留存。務安國際機場設置的監視器，清楚拍攝到客機與鳥群衝撞的畫面，但是畫面中並未見到火花或濃煙。

▲▼濟州航空7C2216客機事故概要圖。（圖／記者張方瑀、王佩翊製）

▲濟州航空7C2216客機事故概要圖，點擊圖片可以放大。（圖／記者張方瑀、王佩翊製）

此後，該架客機在跑道左側上空飛行4分鐘，接著或塔台批准以反方向降落在19號跑道，此時起落架疑似因失靈而無法放下，只好以機腹著地的方式迫降，並於9時02分57秒衝出跑道、撞擊跑道外的混凝土牆。

由於該架客機的引擎生產國為法國，因此南韓政府從本月14日起聯繫法國航空事故調查處（BEA），針對事故調查展開合作。南韓政府也向家屬證實，兩側引擎的確發現鳥類的羽毛和血跡，送往環境部下轄的國立生物資源團化驗後，證實來自冬季候鳥巴鴨。

航空鐵道事故調查委員會仍在進行持續分析。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
濟航空難原因曝！兩側引擎「發現羽毛、血跡」證實是巴鴨
烏薩奇過生日！粉絲應援「恭祝聖誕千秋」　陳其邁祝壽齊喊：蛤～
25歲台灣船員在日本被捕！
快訊／年前憾事！台中男8F墜落建案預定地亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美大學遭爆出售無主遺體！退伍老兵慘被肢解分售　右腿就賣1.1萬

鳥擊警報後黑盒子失靈！兩側引擎「發現羽毛、血跡」　空難原因曝

Threads將引進廣告！　CEO宣布：這2國先試行

25歲台灣船員在日本被捕！　「船上搜出大麻」認了：是我的

不跟進對手策略！好市多拒評估DEI政策風險　董事會：無實質幫助

死前最後自白！日通緝犯桐島聰透露「參與爆炸案」　10年前模樣曝

25歲女電話面試到一半！前夫闖家性侵勒死　獵頭親耳聽奪命全過程

海灘驚現大量海豚屍體！官員證實「死上百隻」飄惡臭　原因不明

CNN：台灣立法院「大刪國防預算」恐激怒川普

訪日人數創新高！去年3678萬人到訪日本　「這國」拔頭籌超越台灣

逆向超車猛撞機車！　外送員慘噴飛重摔亡

【氣到走人】土撥鼠：就算是主人也不給吃！

【大碗公裝才對味】媽買3支霜淇淋拿碗公裝再回家爽嗑

正妹鼓起勇氣在火鍋店跳舞 回到座位馬上害羞起來XD

【太幸福了】「貓貓版床咚」已閃瞎眾多貓奴的雙眼XD

【時間管理大師】同事趁等紅燈嗑便當XD

【真嘟假嘟】把「的」換成「嘟」講話會變得很口愛？

【切蛋糕神器】烤肉夾也能切出完美比例！

【為什麼不是我QQ】兄妹人同時打電話給媽等待回撥　見妹手機響哥直接哭訴XD

【大人的玩法？】球丟完就可以拿玩具　一個一個丟→整桶梭哈

美大學遭爆出售無主遺體！退伍老兵慘被肢解分售　右腿就賣1.1萬

鳥擊警報後黑盒子失靈！兩側引擎「發現羽毛、血跡」　空難原因曝

Threads將引進廣告！　CEO宣布：這2國先試行

25歲台灣船員在日本被捕！　「船上搜出大麻」認了：是我的

不跟進對手策略！好市多拒評估DEI政策風險　董事會：無實質幫助

死前最後自白！日通緝犯桐島聰透露「參與爆炸案」　10年前模樣曝

25歲女電話面試到一半！前夫闖家性侵勒死　獵頭親耳聽奪命全過程

海灘驚現大量海豚屍體！官員證實「死上百隻」飄惡臭　原因不明

CNN：台灣立法院「大刪國防預算」恐激怒川普

訪日人數創新高！去年3678萬人到訪日本　「這國」拔頭籌超越台灣

女性醫美後鼻型走鐘　羅東博愛醫院醫師揭示鼻塌原因

5間「明星億萬豪宅」裝潢超狂！周杰倫開窗就是101　她家中有私人電影院

陸媒公開「9名黑榜藝人」！　知情人爆：愛片場發瘋、酬勞多演技爛

LuLu嚐〈愛情燒冷冰〉罷工怒喊：離婚　老公竟是金曲歌王

美大學遭爆出售無主遺體！退伍老兵慘被肢解分售　右腿就賣1.1萬

鳥擊警報後黑盒子失靈！兩側引擎「發現羽毛、血跡」　空難原因曝

西門古早味「膨皮麵」吃不到了　盤點2024年歇業的老餐廳　

Threads將引進廣告！　CEO宣布：這2國先試行

大罷免潮／地方酸「除銹」恐淪作秀　李彥秀組織盤難撼動

快訊／年前憾事！台中男8F墜落建案預定地亡　現場留1灘血跡1頂帽

【太神奇了】到底怎麼把硬幣堆在瓶子裡的？

國際熱門新聞

美國首派軍機遣返移民　被墨西哥拒絕降落

美議員：海裡有外星人　船艦如足球場大

女童投訴耳朵痛！醫檢查耳蝸炸出大量跳蚤

川普來真的！　美國政府宣布：墨西哥灣正式更名美洲灣

刺殺「日籍10歲童」被判死　兇嫌動機曝

泰國擬恢復填寫TM6入境卡

男吃生豬肉屁股痛！骨盆X光長滿詭異白點

川普鬆口：不想用「加徵關稅」對付中國

CNN：台灣「大刪國防預算」恐激怒川普

天災降臨？　2025第一條「地震魚」現蹤

黑色廚具暗藏危機！恐致多種癌症

25歲台男在日本被捕！船上搜出大麻

自慰都不行！美議員：無意懷孕就射精違法

曼谷空汙352校停課！民：呼吸像灼傷

更多熱門

相關新聞

最後自白！通緝犯桐島聰透露「參與爆炸案」

最後自白！通緝犯桐島聰透露「參與爆炸案」

遭日本警視廳通緝長達49年的連續縱火通緝犯桐島聰，曾讓1970年代的日本社會陷入極度不安，是極左派激進組織「東亞反日武裝戰線」成員，曾涉嫌在東京銀座某大樓設置爆裂物，去年1月公開身分不久後，便因胃癌去世，不過其生前曾經向警方坦承參與某起犯案。

訪日人數3678萬創新高！「這國」超越台灣

訪日人數3678萬創新高！「這國」超越台灣

民間氣象公司預測　東京櫻花可能3／22開

民間氣象公司預測　東京櫻花可能3／22開

波音又出事！異常驟降6傷　餐盤食物摔滿地

波音又出事！異常驟降6傷　餐盤食物摔滿地

根本來不及抵抗！他「短時間」遭猛刺左胸亡

根本來不及抵抗！他「短時間」遭猛刺左胸亡

關鍵字：

日韓要聞南韓濟州航空務安國際機場波音鳥擊黑盒子巴鴨

讀者迴響

熱門新聞

賈靜雯19歲大女兒「凌晨解放內衣」

沒丟衰整年！蛇年「家中8樣東西」一定要清掉

統一發票11、12月中獎號碼出爐

快訊／7-11開出2張千萬發票

5分鐘掃掉「三環幫」堂口！　5煞開車逃逸畫面曝

控訴遭公公性侵！夫妻連日墜樓亡

曾涉竹東少年命案！「三環幫」劉憲治遭槍殺

謝盈萱尾牙抽走最大獎「Lulu崩潰衝上台」

竹東黑道火併董事長慘死！三環幫背景曝

天道盟軍師被打斷腿　總動員報復「同理會」

即／大樂透4.32億一注獨得　創下第5屆最高單注獎金

年輕警擊斃通緝犯挨告　YouTuber募款挺執法

天道盟軍師「川園」被押　4嫌嚇傻凌晨投案

免費招待遊泰被賣掉　直播主失聯2個月

遺產稅1600萬！他崩潰求助：繳不出來

更多

最夯影音

更多

逆向超車猛撞機車！　外送員慘噴飛重摔亡

【氣到走人】土撥鼠：就算是主人也不給吃！

【大碗公裝才對味】媽買3支霜淇淋拿碗公裝再回家爽嗑

正妹鼓起勇氣在火鍋店跳舞 回到座位馬上害羞起來XD

【太幸福了】「貓貓版床咚」已閃瞎眾多貓奴的雙眼XD

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面