鳥擊警報後黑盒子失靈！兩側引擎「發現羽毛、血跡」　空難原因曝

▲南韓務安國際機場，大片候鳥群來襲。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

濟州航空波音客機737-800去年12月29日從泰國曼谷飛往南韓務安國際機場，豈料降落時卻疑似遭遇鳥擊而引擎故障、起落架失靈，重飛後機腹著地迫降，衝出跑道、撞向水泥牆爆炸，179人慘死。對此，南韓當局向家屬公布調查結果，表示黑盒子在機場塔台警告鳥擊1分鐘後就失靈，而兩側引擎更夾雜著鳥類羽毛和血液。

根據《韓聯社》，南韓國土交通部航空鐵道事故調查委員會今（25）日下午在務安國際機場，向死者家們召開說明會，初步公開空難事發經過和原因的調查報告，透露機場所設置的監視器清楚拍攝到，當時濟州航空波音客機在通報「Mayday」緊急求救訊號後，重飛提升高度時與鳥群衝撞的畫面。

調查團隊事後在引擎殘骸發現鳥類的羽毛、血跡，經過檢驗後，證實為南韓國內冬季時普遍出現的候鳥「巴鴨」（가창오리）。

▲濟州航空波音客機在務安機場失事，兩側引擎發現鳥類羽毛和血液。（圖／達志影像／美聯社）

航空鐵道事故調查委員會針對飛行數據紀錄器（FDR）、駕駛艙語音記錄儀（CVR）等兩個黑盒子，以及機場塔台通訊紀錄等資料進行對比和分析。

根據資料分析，該架事故機去年12月29日上午8時54分43秒首度與務安國際機場塔台通訊，當時是為了準備降落機場，塔台批准降落在01號跑道。經過3分7秒鐘後，塔台於上午8時57分50秒向該架客機發出「注意鳥類活動（衝突）」警報。8時58分11秒，機長、副機長表示，在飛機下方發現鳥群。

上午8時58分50秒後，FDR、CVR兩個黑盒子的紀錄開始中斷。調查團隊推測，可能是因為稍早之前，該架客機兩側引擎因與鳥群發生衝撞，導致機內電源供應全面中斷，當時該架客機的時速為298公里、距離地表151公尺高。

上午8時58分56秒，機師向塔台通報「Mayday」緊急求救訊號，不過錄音紀錄並未留存。務安國際機場設置的監視器，清楚拍攝到客機與鳥群衝撞的畫面，但是畫面中並未見到火花或濃煙。

▲濟州航空7C2216客機事故概要圖，點擊圖片可以放大。（圖／記者張方瑀、王佩翊製）

此後，該架客機在跑道左側上空飛行4分鐘，接著或塔台批准以反方向降落在19號跑道，此時起落架疑似因失靈而無法放下，只好以機腹著地的方式迫降，並於9時02分57秒衝出跑道、撞擊跑道外的混凝土牆。

由於該架客機的引擎生產國為法國，因此南韓政府從本月14日起聯繫法國航空事故調查處（BEA），針對事故調查展開合作。南韓政府也向家屬證實，兩側引擎的確發現鳥類的羽毛和血跡，送往環境部下轄的國立生物資源團化驗後，證實來自冬季候鳥巴鴨。

航空鐵道事故調查委員會仍在進行持續分析。